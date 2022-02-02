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≡ В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43456
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 02.02.22 - 19:57
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Минобразования РК и НПП "Атамекен" составили рейтинг вузов страны. Образовательные программы вузов оценивали по 19 критериям, объединённым в три блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2481
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 02.02.22 - 19:57
#1
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Некорректный рейтинг: -по сути работадатель ( Минобр и науки)даёт оценку своему работнику; НПП "Атамекен" - вообще коррупционная организация.
По идее, оценку должны давать : НЕЗАВИСИМЫЕ, общественные организации, желательно зарубежные, потому что у своих правду не найдёшь.
Качество казахских вузов - оставляет желать лучшего, особенно технических, не зря Токаев переориентировал абитуру в сторону России.
В России - инженерия и механика - одна из сильнейших в мире.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5008
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:12
#2
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Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка. Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах. Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8525
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:20
#3
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка

Вот соглашусь.Цитата:
Доктор СИЗО:
Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах.

А вот это опять бред. В России значит пригодны, а Казахстане нет?Цитата:
Доктор СИЗО:
Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!

Ну и кто кому тут в данном случае строит преграды? Казахстан не? ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5008
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:33
#4
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Цитата:
elektron:

Вот такая беда... вся техдокументация должна выпускаться одним инженером на 2 языках. Нет у нас денег на переводчиков. Так что гуляйте обратно в свой Замудрищенск! В Рашке!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5008
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:53
#5
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Цитата:
elektron:

Каждый родитель должен четко осознавать свои действия и меру ответственности перед ребенком, посылая на обучение свое дите на обучение в заграничный вуз!
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