Re: Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное...

Отправлено: - 19:37

Цитата://судья его поддержала.//



Судьям, после январских событии и удалении Семьи от политических и экономических процессов в стране, теперь нужно строго ПРИДЕРЖИВАТСЯ Законов и только ЗАКОНОВ: - Токаев после шмона своего Кабинета и перетрубации акимов обещал разобраться и с судейским корпусом. Сколько бизнеса в стране ОТОБРАНО у добросовестных предпринимателей с помощью судейских - лично знаю пятерых: на ровном месте через суд их банкротили, признавали недобросовестными и за бесценок отбирали. Двое бомжуют, один спился, двое уехали в Россию. Россияне хотят вернуться и подать на пересуд. Хоть бы у них получилось.