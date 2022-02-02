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≡ Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное заключение по делу экс-директора КТЭК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43456
Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное заключение по делу экс-директора КТЭК
Отправлено: 02.02.22 - 19:31
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- Бекпаганбетов посвятил в свой преступный умысел заместителя Плотникова и директоров учрежденных им фирм - Турлугурова и Зиннатулина, - сообщил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Председателем комиссии по организации госзакупок назначил Плотникова.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8129
Re: Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное...
Отправлено: 02.02.22 - 19:31
#1
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Вот те раз, фаворит вчкушки, подозревается в крупном хищении, ещё и с организацией опг... Осталось до покровителя актюбинского клубок распутать. Сколько верёвочке не виться, как говорится...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2481
Re: Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное...
Отправлено: 02.02.22 - 19:37
#2
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Цитата://судья его поддержала.//

Судьям, после январских событии и удалении Семьи от политических и экономических процессов в стране, теперь нужно строго ПРИДЕРЖИВАТСЯ Законов и только ЗАКОНОВ: - Токаев после шмона своего Кабинета и перетрубации акимов обещал разобраться и с судейским корпусом. Сколько бизнеса в стране ОТОБРАНО у добросовестных предпринимателей с помощью судейских - лично знаю пятерых: на ровном месте через суд их банкротили, признавали недобросовестными и за бесценок отбирали. Двое бомжуют, один спился, двое уехали в Россию. Россияне хотят вернуться и подать на пересуд. Хоть бы у них получилось.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
612
Re: Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное...
Отправлено: 02.02.22 - 23:46
#3
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Цитата:
посвятил в свой преступный умысел

Прям секта свободных каменщиков. Посвящение. Вписка, интиресна, была?
Цитата:
ACROS:
добросовестных предпринимателей

А и где такие водятся, на какой планете?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5008
Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное заключение по делу экс-директора КТЭК
Отправлено: 03.02.22 - 01:26
#4
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Цитата:
ACROS:

А бывшие парторги попадаются среди честных предпринимателей? Это, которые кормами и соломой рассчитались перед своими пайщакими за использованную землю?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 02:12]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5008
Re: Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное...
Отправлено: 03.02.22 - 01:46
#5
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Нас, простых пенсионеров, волнует всего один важный вопрос? Ясно, что использовались наши выплаты горожан за "отопление" для личного обогащения отдельных руководителей КТЭКа! Деньги будут нам возвращены после суда, или просто уйдут в бюджет?
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