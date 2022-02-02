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Дюсембинов подчеркнул, что ни обществу, ни Парламенту не известно, как деньгами из бюджета и своими доходами

Цитата:Ога! Грузите апельсины бочками. Какая неожиданная забота! Интерсно, когда пришло прозрение?Думаю после января.Какое совпадение...