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≡ Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43456
Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества - депутат
Отправлено: 02.02.22 - 17:27
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Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов призвал обязать квазигосударственный сектор работать прозрачно и отчитываться перед обществом и Парламентом за все свои доходы и расходы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5077
Re: Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от...
Отправлено: 02.02.22 - 17:27
#1
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Я просто в шоке! До них только дошло, спасибо хоть осмелились сказать, а до этого сидели в теплых креслах и не ведали или не хотели вникать...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
612
Re: Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от...
Отправлено: 02.02.22 - 23:51
#2
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Цитата:
Дюсембинов подчеркнул, что ни обществу, ни Парламенту не известно, как деньгами из бюджета и своими доходами

Ога! Грузите апельсины бочками. Какая неожиданная забота! Интерсно, когда пришло прозрение?
Думаю после января.
Какое совпадение...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5004
Re: Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от...
Отправлено: 03.02.22 - 00:26
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Они сидели, сидят, и будут сидеть в своих теплых креслах! Они даже не знают о твоем существовании! И твоей писанине на форуме! Вот такие дела Выборный! :-o :-o :-P
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