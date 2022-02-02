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Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества - депутат
Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества - депутат
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