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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 21:51
Цитата:
А если бы вас допустили утверждать чертежи, то кем были бы эти люди тогда?
Доктор СИЗО:
Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!
Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!
А если бы вас допустили утверждать чертежи, то кем были бы эти люди тогда?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14889
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 22:16
Цитата:
Бездельники и лентяи, которые несчастный проект очень долго делают и допускают кучу ошибок - за ними ещё проверять и проверять. Уволил бы к чертям, но других нет.
elektron:
если бы вас допустили утверждать чертежи, то кем были бы эти люди тогда?
если бы вас допустили утверждать чертежи, то кем были бы эти люди тогда?
Бездельники и лентяи, которые несчастный проект очень долго делают и допускают кучу ошибок - за ними ещё проверять и проверять. Уволил бы к чертям, но других нет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:03
Цитата:
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
Victor Yang:
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:15
Цитата:
Дохтер, вы так и не ответили, как бы вы себя назвали, случись вам утверждать чертежи?
Я понимаю, не случилось. Но всё же...
Доктор СИЗО:
Вечный страх тупаря утвердильщика
Вечный страх тупаря утвердильщика
Дохтер, вы так и не ответили, как бы вы себя назвали, случись вам утверждать чертежи?
Я понимаю, не случилось. Но всё же...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:29
Цитата:
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников! Они работали со мной по многу лет! Я понимаю вас, не ваш уровень! Живите с этим, не комплексуйте!Главное, получать хорошие деньги! Как говорил М.Жванецский, все дороги ведут к унитазу!
elektron:
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников! Они работали со мной по многу лет! Я понимаю вас, не ваш уровень! Живите с этим, не комплексуйте!Главное, получать хорошие деньги! Как говорил М.Жванецский, все дороги ведут к унитазу!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:30
Цитата:
Это уже лицемерие, почему из друзей не удаляете?
Доктор СИЗО:
Все дезертиры и предатели у меня в блоке! Уже лет 20 назад вычеркнул из своей жизни! Навсегда!
Все дезертиры и предатели у меня в блоке! Уже лет 20 назад вычеркнул из своей жизни! Навсегда!
Это уже лицемерие, почему из друзей не удаляете?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:32
Цитата:
Ну понятно. на простой вопрос реакция. Цитата:
Оставте ваши принципы для себя.
Доктор СИЗО:
Живите с этим, не комплексуйте!
Живите с этим, не комплексуйте!
Ну понятно. на простой вопрос реакция. Цитата:
Доктор СИЗО:
все дороги ведут к унитазу!
все дороги ведут к унитазу!
Оставте ваши принципы для себя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:36
Цитата:
Цитата:
Я всё, лежу под столом.
Доктор СИЗО:
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!
Цитата:
Доктор СИЗО:
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
Я всё, лежу под столом.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:47
Цитата:
Ответ простой! В друзьях вы никогда и не были!Просто легче искать комментарии! Мой внук переименовал вас всех по английски! Спать сегодня точно не будете! Если узнаете свои кликухи!
elektron:
Ответ простой! В друзьях вы никогда и не были!Просто легче искать комментарии! Мой внук переименовал вас всех по английски! Спать сегодня точно не будете! Если узнаете свои кликухи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:54
Цитата:
Ой, да ладно, были и я и дракон был. Хотя и сейчас, как вы их называете, есть у вас в друзьях.
Вы мне даже рекомендовали было, что про дизельный писать. Но это давно было.
Доктор СИЗО:
В друзьях вы никогда и не были!
В друзьях вы никогда и не были!
Ой, да ладно, были и я и дракон был. Хотя и сейчас, как вы их называете, есть у вас в друзьях.
Вы мне даже рекомендовали было, что про дизельный писать. Но это давно было.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:58
Цитата:
У тебя не надо проводить обыска дракоша..ничего мы не найдем, кроме партбилета ссср, которое ты перевез нелегально....и талонов на виагру....пачки изорваннных презервативов
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 00:30]
drakon:
У тебя не надо проводить обыска дракоша..ничего мы не найдем, кроме партбилета ссср, которое ты перевез нелегально....и талонов на виагру....пачки изорваннных презервативов
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 00:30]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24084
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:07
Цитата:
А вам, по линии, Нуротана,
не вылают?...
Доктор СИЗО:
.и талонов на виагру....
.и талонов на виагру....
А вам, по линии, Нуротана,
не вылают?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:09
Цитата:
Там только на зубы выдают, что б морковку грызть.
Говорят для зрения помогает.
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:10]
drakon:
А вам, по линии, Нуротана, не вылают?...
А вам, по линии, Нуротана, не вылают?...
Там только на зубы выдают, что б морковку грызть.
Говорят для зрения помогает.
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:10
Цитата:
Цитата:
Да уж, Дохтер как всегда, в ударе. Блистая деменцией и альцгеймером, как ПТУшница в мини юбке, на первом свецком рауте на сельской дискотеке.
Цитата:
Это тот, который на вашей свадьбе, в доме престарелых, спросил что хочет этот старый пер...н от моей бабушки, или уже другой?
Доктор СИЗО:
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
Цитата:
Доктор СИЗО:
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников! Они работали со мной по многу лет!
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников! Они работали со мной по многу лет!
Да уж, Дохтер как всегда, в ударе. Блистая деменцией и альцгеймером, как ПТУшница в мини юбке, на первом свецком рауте на сельской дискотеке.
Цитата:
Доктор СИЗО:
Мой внук переименовал вас всех по английски!
Мой внук переименовал вас всех по английски!
Это тот, который на вашей свадьбе, в доме престарелых, спросил что хочет этот старый пер...н от моей бабушки, или уже другой?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:14
Цитата:
Что такое написали? Вылают?
drakon:
Что такое написали? Вылают?
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