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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 21:51
#8641
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!

А если бы вас допустили утверждать чертежи, то кем были бы эти люди тогда? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14889
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 22:16
#8642
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Цитата:
elektron:
если бы вас допустили утверждать чертежи, то кем были бы эти люди тогда?

Бездельники и лентяи, которые несчастный проект очень долго делают и допускают кучу ошибок - за ними ещё проверять и проверять. Уволил бы к чертям, но других нет.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:03
#8643
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Цитата:
Victor Yang:

Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца! 8-) :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:15
#8644
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вечный страх тупаря утвердильщика

Дохтер, вы так и не ответили, как бы вы себя назвали, случись вам утверждать чертежи? :lol:
Я понимаю, не случилось. Но всё же... :-P
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:29
#8645
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Цитата:
elektron:

Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников! Они работали со мной по многу лет! Я понимаю вас, не ваш уровень! Живите с этим, не комплексуйте!Главное, получать хорошие деньги! :-) ;-) Как говорил М.Жванецский, все дороги ведут к унитазу!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:30
#8646
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Все дезертиры и предатели у меня в блоке! Уже лет 20 назад вычеркнул из своей жизни! Навсегда!

Это уже лицемерие, почему из друзей не удаляете? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:32
#8647
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Живите с этим, не комплексуйте!

Ну понятно. на простой вопрос реакция. Цитата:
Доктор СИЗО:
все дороги ведут к унитазу!

Оставте ваши принципы для себя. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:36
#8648
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!

Цитата:
Доктор СИЗО:
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!

Я всё, лежу под столом. :lol: :lol: :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:47
#8649
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Цитата:
elektron:

Ответ простой! В друзьях вы никогда и не были!Просто легче искать комментарии! Мой внук переименовал вас всех по английски! Спать сегодня точно не будете! Если узнаете свои кликухи!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:54
#8650
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Цитата:
Доктор СИЗО:
В друзьях вы никогда и не были!

Ой, да ладно, были и я и дракон был. Хотя и сейчас, как вы их называете, есть у вас в друзьях.
Вы мне даже рекомендовали было, что про дизельный писать. Но это давно было. ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 23:58
#8651
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Цитата:
drakon:

У тебя не надо проводить обыска дракоша..ничего мы не найдем, кроме партбилета ссср, которое ты перевез нелегально....и талонов на виагру....пачки изорваннных презервативов :-) :-( :lol:

[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 00:30]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24084
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:07
#8652
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Цитата:
Доктор СИЗО:
.и талонов на виагру.... :-) :-(

А вам, по линии, Нуротана,
не вылают?... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:09
#8653
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Цитата:
drakon:
А вам, по линии, Нуротана, не вылают?...

Там только на зубы выдают, что б морковку грызть. :lol:
Говорят для зрения помогает. :lol:

[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:10]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:10
#8654
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!

Цитата:
Доктор СИЗО:
Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников! Они работали со мной по многу лет!

Да уж, Дохтер как всегда, в ударе. Блистая деменцией и альцгеймером, как ПТУшница в мини юбке, на первом свецком рауте на сельской дискотеке.


Цитата:
Доктор СИЗО:
Мой внук переименовал вас всех по английски!

Это тот, который на вашей свадьбе, в доме престарелых, спросил что хочет этот старый пер...н от моей бабушки, или уже другой?
:oops:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:14
#8655
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Цитата:
drakon:

Что такое написали? Вылают?
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