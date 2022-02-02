Отправлено: - 21:51

Доктор СИЗО:

Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!

Цитата:А если бы вас допустили утверждать чертежи, то кем были бы эти люди тогда?