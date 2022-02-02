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≡ «Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют нелегальных перевозчиков в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43456
«Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют нелегальных перевозчиков в Костанайской области?
Отправлено: 02.02.22 - 18:38
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- Рейды проводятся в тех местах, где наблюдается наиболее активный пассажиропоток. В Костанае это направления в сторону Тобыла и Рудного, а также Зеленый базар, - отметил Цой. - 1 февраля мы привлекли к ответственности 7 нелегальных водителей.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4993
Re: «Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют...
Отправлено: 02.02.22 - 18:38
#1
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Их отлавливают по истошным крикам с названиями населенных пунктов, стояли бы возле своих машин, как немтыри...))))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5077
Re: «Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют...
Отправлено: 02.02.22 - 18:58
#2
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Нет сейчас такого, молча приехал и забрал клиента. Намедни, возле детской поликлиники был шмон, правда бомбилы уже обнаглели и не дают даже скорой проехать...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
731
Re: «Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют...
Отправлено: 02.02.22 - 19:40
#3
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Помню как-то официально запрещали возить людей на межобластных, межрайоных направлениях. Как людям уехать? Пойдут они зарегистрируются, потом вот так запретят и все. Зачем им это делать.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
136
Re: «Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют...
Отправлено: 02.02.22 - 20:04
#4
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Создали бы как в СССР таксопарк, автопарк и прочие госорганизации, и не было бы бомбил и нелегалов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5077
Re: «Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют...
Отправлено: 02.02.22 - 21:46
#5
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У нас в Рудном несколько таксопарков, однако они ломят такие цены, что народ в большинстве своем не богатый, предпочтения отдают левым перевозчикам, потому что последние готовы за любые
мизерные деньги отвезти вас на адрес.
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