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Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43456
Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
Отправлено: 26.01.22 - 12:00
В 2018 году в олимпийском Пхенчхане (Южная Корея) Виталий Пухкало стартовал четырежды, заняв 54-е место в индивидуальной гонке на 15 км, показав 34-й результат в скиатлоне на 30 км, финишировав 52-м в масс-старте на 50 км и заняв в составе эстафетной команды 8-е место.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 229
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 26.01.22 - 12:00
Исправьте, пожалуйста, на "Завьялов"
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2481
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 26.01.22 - 13:08
Цитата://надежды на успешное выступление//
Успешное выступление - надо думать это уже не 54, а 53 место в гонке.
И стоит ради этой спортивной массовки, тратить столько денег: проезд, проживание, хавчик и прочее.
Девиз Пьера де Кубертона; "...главное - участие..."- уже не актуален.
Если бы речь шла о попадании в зачётную шестёрку, ещё куда ни шло.
Успешное выступление - надо думать это уже не 54, а 53 место в гонке.
И стоит ради этой спортивной массовки, тратить столько денег: проезд, проживание, хавчик и прочее.
Девиз Пьера де Кубертона; "...главное - участие..."- уже не актуален.
Если бы речь шла о попадании в зачётную шестёрку, ещё куда ни шло.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4993
Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
Отправлено: 27.01.22 - 08:15
Форма лыжника ужасная. Напоминает спецовку приезжего гастарбайтера, маляра. Согласен с Агросом, зачем эти люди вообще выезжают на соревнования? Когда на заводах простаивают заточные, фрезерные, токарные станки?
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 55
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 27.01.22 - 09:23
Есть в Алма-Ате "Спортивная школа высшего спортивного мастерства"...
И работает на её базе "Профессиональная Школа Художественной Гимнастики « BEST». Одна из сильнейших на территории РК...
Но сменился в ноябре прошлого года директор СШВСМ... И заявил новый начальник, что "художественная гимнастика - НЕПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД СПОРТА"!
В итоге 250 воспитанниц могут оказаться на улице. Ибо негде им больше заниматься - нет в городе подходящих залов с потолком до 25 метров.
...
Так и с лыжником... Нет у него формы, которая вам бы понравилась, не потому, что он не хочет. Её у него нет потому, что функционерам от спорта на спорт наплевать. Их не волнуют ни внешний вид спортсменов, ни их результаты в соревнованиях. Главное - название страны на форме написать несуществующим алфавитом, зато иностранными буквами.
...
А спорт высоких достижений начинается с массовой физкультуры, со спортивных детских школ. А это - вложения. Огромные и без явной видимой отдачи "здесь и сейчас". А чиновникам нужно именно "здесь и сейчас". Иначе им не выгодно. Воровать нечего. То ли дело - понты в виде Азиад и прочих промежнародных "первенств". Там миллионами можно "незаметно" по личным карманам растаскивать.
Всё-равно "читатели" критиковать спортсменов будут, а не чиновников...
И работает на её базе "Профессиональная Школа Художественной Гимнастики « BEST». Одна из сильнейших на территории РК...
Но сменился в ноябре прошлого года директор СШВСМ... И заявил новый начальник, что "художественная гимнастика - НЕПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД СПОРТА"!
В итоге 250 воспитанниц могут оказаться на улице. Ибо негде им больше заниматься - нет в городе подходящих залов с потолком до 25 метров.
...
Так и с лыжником... Нет у него формы, которая вам бы понравилась, не потому, что он не хочет. Её у него нет потому, что функционерам от спорта на спорт наплевать. Их не волнуют ни внешний вид спортсменов, ни их результаты в соревнованиях. Главное - название страны на форме написать несуществующим алфавитом, зато иностранными буквами.
...
А спорт высоких достижений начинается с массовой физкультуры, со спортивных детских школ. А это - вложения. Огромные и без явной видимой отдачи "здесь и сейчас". А чиновникам нужно именно "здесь и сейчас". Иначе им не выгодно. Воровать нечего. То ли дело - понты в виде Азиад и прочих промежнародных "первенств". Там миллионами можно "незаметно" по личным карманам растаскивать.
Всё-равно "читатели" критиковать спортсменов будут, а не чиновников...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15527
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 02.02.22 - 20:09
Первое олимпийское золото независимого Казахстана
на семнадцатых зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере
в 1994 году завоевал один из сильнейших лыжников конца
20-го века Владимир Смирнов.
Тогда Владимир принес стране три медали,
а позже, в 1998-м и четвертую –
это половина всех наград Казахстана
в истории зимних Игр.
на семнадцатых зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере
в 1994 году завоевал один из сильнейших лыжников конца
20-го века Владимир Смирнов.
Тогда Владимир принес стране три медали,
а позже, в 1998-м и четвертую –
это половина всех наград Казахстана
в истории зимних Игр.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24082
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 02.02.22 - 21:32
Цитата:
Пекине будет выступать и 23-летняя уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина. Она из села Новоильиновка Тарановского (ныне Б. Майлина) района. Лыжными гонками начала заниматься в 12 лет в районной ДЮСШ под руководством своего отца Владимира Шалыгина.
Вот такие у меня - земляки, из Новоильиновки...
Пекине будет выступать и 23-летняя уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина. Она из села Новоильиновка Тарановского (ныне Б. Майлина) района. Лыжными гонками начала заниматься в 12 лет в районной ДЮСШ под руководством своего отца Владимира Шалыгина.
Вот такие у меня - земляки, из Новоильиновки...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2481
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 02.02.22 - 21:35
Цитата:
Я помню рывок И.Гаранина из Рудного на Олимпиаде, салагой смотрел по чёрно-белому телевизору( кроме спорта мы в то время ничем не увлекались): эстафету вроде принял девятым и с шестого места на подьёме обошёл двоих и финишировал третьим. Правда, тогда это была сборная СССР.
alex_60:
из сильнейших лыжников
из сильнейших лыжников
Я помню рывок И.Гаранина из Рудного на Олимпиаде, салагой смотрел по чёрно-белому телевизору( кроме спорта мы в то время ничем не увлекались): эстафету вроде принял девятым и с шестого места на подьёме обошёл двоих и финишировал третьим. Правда, тогда это была сборная СССР.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8614
Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
Отправлено: 02.02.22 - 21:42
Цитата:
Ниче себе, глазастый
drakon:
Вот такие у меня - земляки, из Новоильиновк
Вот такие у меня - земляки, из Новоильиновк
Ниче себе, глазастый
-
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