Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...

Отправлено: - 09:23

Есть в Алма-Ате "Спортивная школа высшего спортивного мастерства"...

И работает на её базе "Профессиональная Школа Художественной Гимнастики « BEST». Одна из сильнейших на территории РК...

Но сменился в ноябре прошлого года директор СШВСМ... И заявил новый начальник, что "художественная гимнастика - НЕПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД СПОРТА"!

В итоге 250 воспитанниц могут оказаться на улице. Ибо негде им больше заниматься - нет в городе подходящих залов с потолком до 25 метров.

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Так и с лыжником... Нет у него формы, которая вам бы понравилась, не потому, что он не хочет. Её у него нет потому, что функционерам от спорта на спорт наплевать. Их не волнуют ни внешний вид спортсменов, ни их результаты в соревнованиях. Главное - название страны на форме написать несуществующим алфавитом, зато иностранными буквами.

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А спорт высоких достижений начинается с массовой физкультуры, со спортивных детских школ. А это - вложения. Огромные и без явной видимой отдачи "здесь и сейчас". А чиновникам нужно именно "здесь и сейчас". Иначе им не выгодно. Воровать нечего. То ли дело - понты в виде Азиад и прочих промежнародных "первенств". Там миллионами можно "незаметно" по личным карманам растаскивать.

Всё-равно "читатели" критиковать спортсменов будут, а не чиновников...