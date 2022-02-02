Re: «Из точки А в точку Б» - Как полицейские выявляют...

Отправлено: - 21:46

У нас в Рудном несколько таксопарков, однако они ломят такие цены, что народ в большинстве своем не богатый, предпочтения отдают левым перевозчикам, потому что последние готовы за любые

мизерные деньги отвезти вас на адрес.