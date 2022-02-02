Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана

Отправлено: - 19:57

Некорректный рейтинг: -по сути работадатель ( Минобр и науки)даёт оценку своему работнику; НПП "Атамекен" - вообще коррупционная организация.

По идее, оценку должны давать : НЕЗАВИСИМЫЕ, общественные организации, желательно зарубежные, потому что у своих правду не найдёшь.

Качество казахских вузов - оставляет желать лучшего, особенно технических, не зря Токаев переориентировал абитуру в сторону России.

В России - инженерия и механика - одна из сильнейших в мире.