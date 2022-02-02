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Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное заключение по делу экс-директора КТЭК
Ущерб - почти 80 млн тенге. В суде зачитали обвинительное заключение по делу экс-директора КТЭК
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