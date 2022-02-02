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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 13:07
Цитата:
Всякое было
Только вот в России за такой рассказ на тебя бы уже две статьи повесили
За реабилитацию фашизма и новая статья что то там по неправильной трактовке ВОВ
Кароче немцев людьми нельзя выставлять
А коммунисты И советские бойцы все были сплошь герои
Странно что только Михалков об этом ещё не знает
А Германа за его фильм "проверки на дорогах" сейчас бы иноагентом наверно объявили
alex_60: раз так сказал, то значит так есть. очень важные соглашения.Представляю Для российских крестьян Будет разрешен сбор грибов и валежника у границ КазахстанаЦитата:
Доктор СИЗО:
Наши пострашней фашистов были, потому что потрусливей были! Шакалье одно! Мать на окопных работах была под Сталинградом! Немец попер резко, комиссары поехали спасаться в рассыпную! Ни одного выстрела в сторону немцев не сделали. Немцы на мотоциклах, человек 15 весь городок на уши поставили. Подьезжали к окопах и траншеям, вверх постреляли. Кончай матки работу, не нужны ваши окопы!
Наши пострашней фашистов были, потому что потрусливей были! Шакалье одно! Мать на окопных работах была под Сталинградом! Немец попер резко, комиссары поехали спасаться в рассыпную! Ни одного выстрела в сторону немцев не сделали. Немцы на мотоциклах, человек 15 весь городок на уши поставили. Подьезжали к окопах и траншеям, вверх постреляли. Кончай матки работу, не нужны ваши окопы!
Всякое было
Только вот в России за такой рассказ на тебя бы уже две статьи повесили
За реабилитацию фашизма и новая статья что то там по неправильной трактовке ВОВ
Кароче немцев людьми нельзя выставлять
А коммунисты И советские бойцы все были сплошь герои
Странно что только Михалков об этом ещё не знает
А Германа за его фильм "проверки на дорогах" сейчас бы иноагентом наверно объявили
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 13:38
Я писал про события давних времен, происходившие в СССР. А сегодняшная рашкинская "власть" каким боком сюда примазывается? Не путай божий дар с яйшницей! Ельцин создал Рашке после августовского путча 1991 года! С этой даты и видите свое летоисчисление!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 14:18
Цитата:
Да только Ельцин официально под давлением США подписал документ что Россия является правоприемником СССР в части отдавания долгов всему миру
Только вот потом Путин немного перефразировал и вывел тезис что россия и есть СССР)))
И все что было в СССР хорошего это заслуга России
А все что плохого это украинцы делали)))
Ракеты в космос ну это только Россия делала
Гулаги,расстрелы,репрессии ну это коммунисты,грузины и евреи виноваты
Победа в войне это русский народ а Сталин рядом трубку курил а коммунисты только речи толкали а спецслужбы в спину стреляли
Самый массовый в мире автомат сделали? Ну это русские только могли и плевать что Калашников мордвин
В Афганистан влезли? Ну это украинец Брежнев виноват))
Доктор СИЗО:
Ельцин создал Рашке после августовского путча 1991 года! С этой даты и видите свое летоисчисление!
Ельцин создал Рашке после августовского путча 1991 года! С этой даты и видите свое летоисчисление!
Да только Ельцин официально под давлением США подписал документ что Россия является правоприемником СССР в части отдавания долгов всему миру
Только вот потом Путин немного перефразировал и вывел тезис что россия и есть СССР)))
И все что было в СССР хорошего это заслуга России
А все что плохого это украинцы делали)))
Ракеты в космос ну это только Россия делала
Гулаги,расстрелы,репрессии ну это коммунисты,грузины и евреи виноваты
Победа в войне это русский народ а Сталин рядом трубку курил а коммунисты только речи толкали а спецслужбы в спину стреляли
Самый массовый в мире автомат сделали? Ну это русские только могли и плевать что Калашников мордвин
В Афганистан влезли? Ну это украинец Брежнев виноват))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 14:33
Цитата:
Много, много букоффок! Автомат Калашникова лежит в музее,даже внешне не похож на оригинал АК-47.Его кульман в музее, с непонятными детскими каракулями. Он же бедолага, так и не овладел до конца жизни ЕСКД! Автомат был создан коллективом КБ Ижмаша! Просто надо называть вещи своими именами!
abaika95:
Много, много букоффок! Автомат Калашникова лежит в музее,даже внешне не похож на оригинал АК-47.Его кульман в музее, с непонятными детскими каракулями. Он же бедолага, так и не овладел до конца жизни ЕСКД! Автомат был создан коллективом КБ Ижмаша! Просто надо называть вещи своими именами!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 14:48
Цитата:
В угловом штампе любого чертежа есть ответ. Первая графа - разработал - написана настоящая фамилия автора. Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 02.02.2022 - 14:50]
Доктор СИЗО:
В угловом штампе любого чертежа есть ответ. Первая графа - разработал - написана настоящая фамилия автора. Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 02.02.2022 - 14:50]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15527
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 16:53
Цитата:
киргизы.
maxsaf:
Кочевники, они такие )
Кочевники, они такие )
киргизы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15527
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 16:54
два маргинала смотрю друг друга
лижут.
лижут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 17:43
Цитата:
Всеми нам известный компьютер тоже изобрели сотрудники ксерокса а доработал его Стив Джобс
И где сейчас ксерокс?
Цитата:
Получается Калашников обычный сержант и в КБ утверждает автоматы или всё-таки разрабатывает их?))
Цитата:
А босс вкурсе что ты на работе порно смотришь?
Доктор СИЗО:
Много, много букоффок! Автомат Калашникова лежит в музее,даже внешне не похож на оригинал АК-47.Его кульман в музее, с непонятными детскими каракулями. Он же бедолага, так и не овладел до конца жизни ЕСКД! Автомат был создан коллективом КБ Ижмаша! Просто надо называть вещи своими именами!
Много, много букоффок! Автомат Калашникова лежит в музее,даже внешне не похож на оригинал АК-47.Его кульман в музее, с непонятными детскими каракулями. Он же бедолага, так и не овладел до конца жизни ЕСКД! Автомат был создан коллективом КБ Ижмаша! Просто надо называть вещи своими именами!
Всеми нам известный компьютер тоже изобрели сотрудники ксерокса а доработал его Стив Джобс
И где сейчас ксерокс?
Цитата:
Доктор СИЗО:
В угловом штампе любого чертежа есть ответ. Первая графа - разработал - написана настоящая фамилия автора. Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно
В угловом штампе любого чертежа есть ответ. Первая графа - разработал - написана настоящая фамилия автора. Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно
Получается Калашников обычный сержант и в КБ утверждает автоматы или всё-таки разрабатывает их?))
Цитата:
alex_60:
два маргинала смотрю друг друга лижут.
два маргинала смотрю друг друга лижут.
А босс вкурсе что ты на работе порно смотришь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 17:53
Цитата:
Непонятно написал? Разработку документации ведут рядовые конструкторы, а лавры достаются прихлебателям и подхалимам!
abaika95:
Непонятно написал? Разработку документации ведут рядовые конструкторы, а лавры достаются прихлебателям и подхалимам!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 17:58
Цитата:
Ты прав,у алекса 95, надо обыск надо провести в рабочем столе..... много интересного можно найти....))))
abaika95:
Ты прав,у алекса 95, надо обыск надо провести в рабочем столе..... много интересного можно найти....))))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 18:56
Цитата:
Наверное, у абайки95?...
Доктор СИЗО:
Ты прав,у алекса 95, надо обыск надо провести в рабочем столе....
Ты прав,у алекса 95, надо обыск надо провести в рабочем столе....
Наверное, у абайки95?...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 19:20
Цитата:
ЕСКД - единая система конструкторской документации. Оказывается, помню ещё и курс черчения и курс начертательной геометрии.Кажеться: первый и второй курс мехфака.
Доктор СИЗО:
ЕСКД
ЕСКД
ЕСКД - единая система конструкторской документации. Оказывается, помню ещё и курс черчения и курс начертательной геометрии.Кажеться: первый и второй курс мехфака.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 19:53
Цитата:
Это вообще нарочно не придумаешь
ACROS:
совершили попытку государственного переворота, правда не в столице, а в провинциальном городке, где нет центральных, республиканских органов государственной власти
совершили попытку государственного переворота, правда не в столице, а в провинциальном городке, где нет центральных, республиканских органов государственной власти
Это вообще нарочно не придумаешь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 19:54
Цитата:
Вообще не так. Их на север с другой целью отправляли
abaika95:
Ну Сначала всей оравой с голода в один край прут за лучшей жизнью
Ну Сначала всей оравой с голода в один край прут за лучшей жизнью
Вообще не так. Их на север с другой целью отправляли
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