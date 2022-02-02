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≡ "Откровенно говоря, это контрабанда". Токаев указал на разницу в данных по торговле с Китаем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43456
"Откровенно говоря, это контрабанда". Токаев указал на разницу в данных по торговле с Китаем
Отправлено: 02.02.22 - 15:55
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Бескомпромиссная борьба с коррупцией – один из основных приоритетов государственной политики, заявил президент. Президент призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24081
Re: "Откровенно говоря, это контрабанда". Токаев...
Отправлено: 02.02.22 - 15:55
#1
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Оставьте, немного Коррупции.
А то, следующему Президенту,
несчем будет - бороться... 8-) :-o
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2479
Re: "Откровенно говоря, это контрабанда". Токаев...
Отправлено: 02.02.22 - 19:10
#2
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Цитата:
drakon:
следующему Президенту,


Следующий - это после Токаева?? Потому что Токаев - нынешний.
Осенью подвозил дальнебойщика с Денисовки в Костанай: он сам с Чимкента, сломался , нужна была запчасть, она нашлась только В Костанае, так вот: - он рассказывал что во время пандемии и жесткого карантина в 2020 году, в Китай курсировали и без таможнего досмотра только и только фуры Б.Назарбаева, остальной транспорт просто-напросто НЕ ПРОПУСКАЛИ. А, если сильно надо было: 50 000$ отдаёшь людям сантехника и вперёд в Китай и только ОДИН рейс. Ещё рейс хочешь: ещё 50 штук американских тенге.
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