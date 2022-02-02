Отправлено: - 19:10

drakon:

следующему Президенту,

Цитата:Следующий - это после Токаева?? Потому что Токаев - нынешний.Осенью подвозил дальнебойщика с Денисовки в Костанай: он сам с Чимкента, сломался , нужна была запчасть, она нашлась только В Костанае, так вот: - он рассказывал что во время пандемии и жесткого карантина в 2020 году, в Китай курсировали и без таможнего досмотра только и только фуры Б.Назарбаева, остальной транспорт просто-напросто НЕ ПРОПУСКАЛИ. А, если сильно надо было: 50 000$ отдаёшь людям сантехника и вперёд в Китай и только ОДИН рейс. Ещё рейс хочешь: ещё 50 штук американских тенге.