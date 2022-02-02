Отправлено: - 18:59

рихард:

Ветер поменялся и начали в другую сторону двигать

Цитата:Они все нормальные: глупых и дураков там нет. Время такое было и ЕБ создал такие условия: - нельзя было говорить правду, только и только - ЛЕСТЬ. Чем глубже лизнёшь, тем лучше для тебя ( Мади Ахметов, Майя Бекпаева, Артур Платонов, Хамеева - арестованная зам.акимша, и несметное количество ректоров вузов). Вспомните сталинские времена: разве можно было что то сказать против Советской власти, сразу ночью, под утро, забирали в ГУЛаг. После 22 сьезда ЦК КПСС, тоже у всех открылся язык и стали критиковать культ личности и его последствия. То же самое, я думаю, происходит и у нас.