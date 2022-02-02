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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 13:07
#8626
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Цитата:
alex_60: раз так сказал, то значит так есть. очень важные соглашения.
Представляю Для российских крестьян Будет разрешен сбор грибов и валежника у границ КазахстанаЦитата:
Доктор СИЗО:
Наши пострашней фашистов были, потому что потрусливей были! Шакалье одно! Мать на окопных работах была под Сталинградом! Немец попер резко, комиссары поехали спасаться в рассыпную! Ни одного выстрела в сторону немцев не сделали. Немцы на мотоциклах, человек 15 весь городок на уши поставили. Подьезжали к окопах и траншеям, вверх постреляли. Кончай матки работу, не нужны ваши окопы!

Всякое было
Только вот в России за такой рассказ на тебя бы уже две статьи повесили
За реабилитацию фашизма и новая статья что то там по неправильной трактовке ВОВ
Кароче немцев людьми нельзя выставлять
А коммунисты И советские бойцы все были сплошь герои
Странно что только Михалков об этом ещё не знает
А Германа за его фильм "проверки на дорогах" сейчас бы иноагентом наверно объявили
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 13:38
#8627
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Я писал про события давних времен, происходившие в СССР. А сегодняшная рашкинская "власть" каким боком сюда примазывается? Не путай божий дар с яйшницей! Ельцин создал Рашке после августовского путча 1991 года! С этой даты и видите свое летоисчисление!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 14:18
#8628
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Ельцин создал Рашке после августовского путча 1991 года! С этой даты и видите свое летоисчисление!

Да только Ельцин официально под давлением США подписал документ что Россия является правоприемником СССР в части отдавания долгов всему миру
Только вот потом Путин немного перефразировал и вывел тезис что россия и есть СССР)))
И все что было в СССР хорошего это заслуга России
А все что плохого это украинцы делали)))
Ракеты в космос ну это только Россия делала
Гулаги,расстрелы,репрессии ну это коммунисты,грузины и евреи виноваты
Победа в войне это русский народ а Сталин рядом трубку курил а коммунисты только речи толкали а спецслужбы в спину стреляли
Самый массовый в мире автомат сделали? Ну это русские только могли и плевать что Калашников мордвин
В Афганистан влезли? Ну это украинец Брежнев виноват))
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 14:33
#8629
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Цитата:
abaika95:

Много, много букоффок! Автомат Калашникова лежит в музее,даже внешне не похож на оригинал АК-47.Его кульман в музее, с непонятными детскими каракулями. Он же бедолага, так и не овладел до конца жизни ЕСКД! Автомат был создан коллективом КБ Ижмаша! Просто надо называть вещи своими именами! 8-) :-P
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 14:48
#8630
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Цитата:
Доктор СИЗО:

В угловом штампе любого чертежа есть ответ. Первая графа - разработал - написана настоящая фамилия автора. Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 02.02.2022 - 14:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15526
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 16:53
#8631
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Цитата:
maxsaf:
Кочевники, они такие )


киргизы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15526
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 16:54
#8632
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два маргинала смотрю друг друга
лижут.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 17:43
#8633
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Много, много букоффок! Автомат Калашникова лежит в музее,даже внешне не похож на оригинал АК-47.Его кульман в музее, с непонятными детскими каракулями. Он же бедолага, так и не овладел до конца жизни ЕСКД! Автомат был создан коллективом КБ Ижмаша! Просто надо называть вещи своими именами!

Всеми нам известный компьютер тоже изобрели сотрудники ксерокса а доработал его Стив Джобс
И где сейчас ксерокс?
Цитата:
Доктор СИЗО:
В угловом штампе любого чертежа есть ответ. Первая графа - разработал - написана настоящая фамилия автора. Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно

Получается Калашников обычный сержант и в КБ утверждает автоматы или всё-таки разрабатывает их?))

Цитата:
alex_60:
два маргинала смотрю друг друга лижут.

А босс вкурсе что ты на работе порно смотришь?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 17:53
#8634
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Цитата:
abaika95:

Непонятно написал? Разработку документации ведут рядовые конструкторы, а лавры достаются прихлебателям и подхалимам!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4992
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 17:58
#8635
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Цитата:
abaika95:

Ты прав,у алекса 95, надо обыск надо провести в рабочем столе..... много интересного можно найти....))))
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