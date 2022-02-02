Прогноз на 5 дней
небольшой снег-6°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43453
Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
Отправлено: 02.02.22 - 17:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса Максат Раманкулов в ходе пленарного заседания палаты предложил провести де-олигархизацию и де-офшоризацию экономики Казахстана, а также вернуть в страну украденные у казахстанцев деньги.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5074
Re: Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка...
Отправлено: 02.02.22 - 17:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся страна знает список главных коррупционеров, чего тянут? Может дождемся однажды, возьмут за жабры и притянут к ответу...
Профайл Посетить вебсайт
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24080
Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
Отправлено: 02.02.22 - 17:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Может дождемся однажды, возьмут за жабры и притянут к ответу...

Семейку Простого Пенсионера? Это будет, следующий Президент... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS