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≡ Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43453
Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества - депутат
Отправлено: 02.02.22 - 17:27
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Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов призвал обязать квазигосударственный сектор работать прозрачно и отчитываться перед обществом и Парламентом за все свои доходы и расходы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5074
Re: Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от...
Отправлено: 02.02.22 - 17:27
#1
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Я просто в шоке! До них только дошло, спасибо хоть осмелились сказать, а до этого сидели в теплых креслах и не ведали или не хотели вникать...
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