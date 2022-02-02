Парламент принял поправки в закон о Елбасы

Отправлено: - 17:10

Зачем ему выступать то?

Глаза мозолить?

Он теперь обычный олигарх, и если будет выступать, то наверное это давление на государство будет оказывать ради своей прибыли и раздражать этим..