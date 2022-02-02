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≡ Парламент принял поправки в закон о Елбасы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43453
Парламент принял поправки в закон о Елбасы
Отправлено: 02.02.22 - 16:34
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Парламент принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24080
Парламент принял поправки в закон о Елбасы
Отправлено: 02.02.22 - 16:34
#1
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Куда - подевали простого пенсионера.
Фото одно и то же, из последнего-
видео... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 02.02.2022 - 16:35]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
224
Re: Парламент принял поправки в закон о Елбасы
Отправлено: 02.02.22 - 16:51
#2
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безхребетный этот парламент. Они же сами эти полномочия и дали ему. Ветер поменялся и начали в другую сторону двигать. Противно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8612
Парламент принял поправки в закон о Елбасы
Отправлено: 02.02.22 - 17:10
#3
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Зачем ему выступать то?
Глаза мозолить?
Он теперь обычный олигарх, и если будет выступать, то наверное это давление на государство будет оказывать ради своей прибыли и раздражать этим..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4992
Парламент принял поправки в закон о Елбасы
Отправлено: 02.02.22 - 17:11
#4
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Цитата:
рихард:

Нормально все это!
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