Отправлено: - 13:07

alex_60: раз так сказал, то значит так есть. очень важные соглашения.

Доктор СИЗО:

Наши пострашней фашистов были, потому что потрусливей были! Шакалье одно! Мать на окопных работах была под Сталинградом! Немец попер резко, комиссары поехали спасаться в рассыпную! Ни одного выстрела в сторону немцев не сделали. Немцы на мотоциклах, человек 15 весь городок на уши поставили. Подьезжали к окопах и траншеям, вверх постреляли. Кончай матки работу, не нужны ваши окопы!

Цитата:Представляю Для российских крестьян Будет разрешен сбор грибов и валежника у границ КазахстанаЦитата:Всякое былоТолько вот в России за такой рассказ на тебя бы уже две статьи повесилиЗа реабилитацию фашизма и новая статья что то там по неправильной трактовке ВОВКароче немцев людьми нельзя выставлятьА коммунисты И советские бойцы все были сплошь героиСтранно что только Михалков об этом ещё не знаетА Германа за его фильм "проверки на дорогах" сейчас бы иноагентом наверно объявили