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≡ "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43450
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
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Здоровье Диаса Нурмагамбетова сильно ухудшилось. Он вышел из СИЗО, как после концлагеря: похудевший, изможденный, сейчас плохо спит. Так описала состояние своего сына Гульнар НУРМАГАМБЕТОВА 1 февраля в интервью "Нашей Газете".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2359
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 15:45
#15
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Поразительное ощущение дежавю в освещении январских событий 2022 года и событий 35-летней давности. Даже поэту, именем которого в Кустанае улица названа, было горько. Народный артист страны в этом же списке. Интересно, станут ли участники январских событий через время героями?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4989
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 15:51
#16
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ЮЛЯ! Эти люди давно все реабилитированы, награждены, и получили компенсацию за утраченное здоровье по несколько миллионов теньге. Читайте нашу казахстанскую прессу!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24079
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 15:59
#17
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Цитата:
abaika95:
Ты же сомневаешься в адекватности Любых властей

Не - любых, только одних, борющихся, с коррупцией... :lol: :-P
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14887
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:00
#18
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Цитата:
Козлов я:
Яжмать. Этим все объясняется.

Я так понимаю - там действительно своего сыночка она не отпустит от своей юбки - главное чтобы рядом был. Плюс сетование на власти. А был бы сын женат, да ещё с детьми - там не до протестных акций было бы - перед ним стояли бы другие задачи.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2359
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:02
#19
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Цитата:
Доктор СИЗО:
ЮЛЯ! Эти люди давно все реабилитированы, награждены, и получили компенсаци

Бакчанчик, мальчик, читай внимательно, что писали тогда и что пишут сейчас, как освещались события и как оправдывалось подавление протестов и суды над активистами тогда и сейчас. Вот и задаюсь вопросом, а будут ли со временем оправданы и объявлены героями участники январских событий 2022 года?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4989
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:11
#20
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Цитата:
юля елиссева:

История движется по спирали, к 2050 году все прояснится!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14887
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:13
#21
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Цитата:
юля елиссева:
Вот и задаюсь вопросом, а будут ли со временем оправданы и объявлены героями участники январских событий 2022 года?

История - наука легкого поведения. Бандита Нурмагамбетова сделали героем, террориста Александра Ульянова и если вдруг, ни дай Бог, повернут нынешнюю политику - и там можно сделать героями кого угодно.
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