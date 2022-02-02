Отправлено: - 16:13

юля елиссева:

Вот и задаюсь вопросом, а будут ли со временем оправданы и объявлены героями участники январских событий 2022 года?

Цитата:История - наука легкого поведения. Бандита Нурмагамбетова сделали героем, террориста Александра Ульянова и если вдруг, ни дай Бог, повернут нынешнюю политику - и там можно сделать героями кого угодно.