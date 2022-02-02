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≡ "Откровенно говоря, это контрабанда". Токаев указал на разницу в данных по торговле с Китаем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43450
"Откровенно говоря, это контрабанда". Токаев указал на разницу в данных по торговле с Китаем
Отправлено: 02.02.22 - 15:55
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Бескомпромиссная борьба с коррупцией – один из основных приоритетов государственной политики, заявил президент. Президент призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24079
Re: "Откровенно говоря, это контрабанда". Токаев...
Отправлено: 02.02.22 - 15:55
#1
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Оставьте, немного Коррупции.
А то, следующему Президенту,
несчем будет - бороться... 8-) :-o
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