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≡ Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43448
Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 15:17
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Были ли боевики? Были ли среди боевиков иностранцы? Был ли целью боевиков теракт? Было ли целью миротворцев ОДКБ защитить административные объекты? Ушли ли войска ОДКБ лишь потому, что «Путин все показал и доказал»? И выиграл ли народ от митингов?
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
127
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 02.02.22 - 07:29
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Президент утверждает что была попытка на госпереворот, однако боевики прямиком направились бы в Астану

Назарбаев не зря столицу перевёл на север. Здесь им собрать различных психов очень тяжело. Народ на севере спокойный живет. Поэтому никто не бунтовал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2473
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 02.02.22 - 11:09
#16
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
не согласовав с Елбасы, захотел трон занять.


Не думаю: без ЕБ в Казахстане и муха не пролетит, по крайней мере так было до 5 января- всё и вся надо было согласовывать с ним. И его молчание до 18 января - неспроста всё это; и называл он Токаева в своём видеообращении только по имени и фамилии, а на сьезде Нур Отана по имени и отчеству. Это мелочи, но из мелочей состоит жизнь.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
891
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 02.02.22 - 14:32
#17
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Цитата:
MAN:
Вопрос к НГ. Вы всех подряд публикуете? Не вчитываясь в статью? Хочу мнение бузовой)))

Поздно увидел. Отвечаю - нет, не всех подряд. Но если видим публикации в соцсетях, которые, как мы считаем, могут быть интересны многим читателям "НГ", то просим у автора разрешения на перепост. В статью вчитываемся. Но публикация мнения не означает, что редакция его разделяет. Главный критерий - мнение должно быть о событиях, которые важны для казахстанцев.
И вряд ли какое-либо мнение Ольги Бузовой соответствует этому критерию. Хотя признаюсь, что ее творчество я лично не изучал. Если такое увидите - присылайте ссылку.
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