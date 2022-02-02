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"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43448
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
Здоровье Диаса Нурмагамбетова сильно ухудшилось. Он вышел из СИЗО, как после концлагеря: похудевший, изможденный, сейчас плохо спит. Так описала состояние своего сына Гульнар НУРМАГАМБЕТОВА 1 февраля в интервью "Нашей Газете".
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8611
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
Очередной пианист?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11996
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:56
Цитата:
Не,этот из любителей кофейных стаканчиков
Бузотер на любую тему главное чтобы повод был
111:
Очередной пианист?
Очередной пианист?
Не,этот из любителей кофейных стаканчиков
Бузотер на любую тему главное чтобы повод был
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 640
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:57
Цитата:
С какой стати гражданский активист? Провокатор и подстрекатель!
Мать гражданского активиста
Источник:
Источник:
С какой стати гражданский активист? Провокатор и подстрекатель!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14885
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:57
Есть сомнения в адекватности женщины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11996
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:19
Цитата:
Ну и зачем ты это написал?
Пришлось видео посмотреть
Свою учительницу по литературе вспомнил
У нее была лёгкая степень шизофренического расстройства на почве того что она верила в то, что её посредственные стихи не занимают никакие призы потомучто она еврейка по нации.....причем как потом выяснилось еврейкой она не была))
Так и тут
Миллион полицейских приехали захватывать квартиру
Возле нее поставили пулемётчика и минометчика
А сын представьте себе похудел за 15 суток без бешбармака
Victor Yang:
Есть сомнения в адекватности женщины
Есть сомнения в адекватности женщины
Ну и зачем ты это написал?
Пришлось видео посмотреть
Свою учительницу по литературе вспомнил
У нее была лёгкая степень шизофренического расстройства на почве того что она верила в то, что её посредственные стихи не занимают никакие призы потомучто она еврейка по нации.....причем как потом выяснилось еврейкой она не была))
Так и тут
Миллион полицейских приехали захватывать квартиру
Возле нее поставили пулемётчика и минометчика
А сын представьте себе похудел за 15 суток без бешбармака
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 640
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 13:23
Цитата:
Мать ведь врёт и не краснеет! Пока одевал шорты выломали дверь..а что дверь фанерная была? Да улики уничтожали!
Цитата:
Да лишить гражданства РК предателя Родины вместе с мамашой
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 02.02.2022 - 13:25]
Они стучали во время обеда, мы спали. Когда мой сын подошел и спросил, кто пришел, ему сначала ничего не ответили, а потом сообщили, что полиция. Он пошел надевать шорты, а полицейские выломали дверь.
Источник:
Источник:
Мать ведь врёт и не краснеет! Пока одевал шорты выломали дверь..а что дверь фанерная была? Да улики уничтожали!
Цитата:
12 января начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов заявил на брифинге, что организатор массовых беспорядков в Костанае задержан, у него изьяты украинские и российские сим-карты, а также приложение, с помощью которого он "вел фейковые переписки утверждая, что сотрудники полиции готовы перейти на сторону протестующих и не применять силу". Генерал-майор сказал, что задержанному предъявляют ст. 272 УК РК (организация массовых беспорядков), но не назвал фамилию подозреваемого, однако на брифинге показали фотографии обыска.
Источник:
Источник:
Да лишить гражданства РК предателя Родины вместе с мамашой
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 02.02.2022 - 13:25]
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:24
Цитата:
Яжмать. Этим все объясняется. Любая мать на ее месте напридумывает страстей. Тем более, он все признал и подписал. Теперь его нужно делать народным героем.
Victor Yang:
Есть сомнения в адекватности женщины.
Есть сомнения в адекватности женщины.
Яжмать. Этим все объясняется. Любая мать на ее месте напридумывает страстей. Тем более, он все признал и подписал. Теперь его нужно делать народным героем.
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:26
Цитата:
У меня нет сомнения, в адекватности Нурмагамбетовой Гульнар.
У меня есть сомнения в адекватности - Властей КОстаная.
И ваще Властей...
Victor Yang:
Есть сомнения в адекватности женщины.
Есть сомнения в адекватности женщины.
У меня нет сомнения, в адекватности Нурмагамбетовой Гульнар.
У меня есть сомнения в адекватности - Властей КОстаная.
И ваще Властей...
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:29
Цитата:
Ты, Козлов, конечно бы,не - подписал...
И все бы, не - подписали...
Козлов я:
Тем более, он все признал и подписал.
Тем более, он все признал и подписал.
Ты, Козлов, конечно бы,не - подписал...
И все бы, не - подписали...
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 14:06
Цитата:
В моей жизни были такие моменты. Я не подписал.
drakon:
Ты, Козлов, конечно бы,не - подписал...
Ты, Козлов, конечно бы,не - подписал...
В моей жизни были такие моменты. Я не подписал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11996
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 14:11
Цитата:
Да согласен
Как из Гапона сделали героя так и тут надо
Цитата:
Ух ты наш филосОф
А чтож ты уехал под крылышко именно германских властей а не любых других? Ты же сомневаешься в адекватности Любых властей
Жил бы в горах отшельником
Нет в города прешся))
Козлов я:
Теперь его нужно делать народным героем.
Теперь его нужно делать народным героем.
Да согласен
Как из Гапона сделали героя так и тут надо
Цитата:
drakon:
У меня нет сомнения, в адекватности Нурмагамбетовой Гульнар. У меня есть сомнения в адекватности - Властей КОстаная. И ваще Властей...
У меня нет сомнения, в адекватности Нурмагамбетовой Гульнар. У меня есть сомнения в адекватности - Властей КОстаная. И ваще Властей...
Ух ты наш филосОф
А чтож ты уехал под крылышко именно германских властей а не любых других? Ты же сомневаешься в адекватности Любых властей
Жил бы в горах отшельником
Нет в города прешся))
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