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≡ "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43448
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
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Здоровье Диаса Нурмагамбетова сильно ухудшилось. Он вышел из СИЗО, как после концлагеря: похудевший, изможденный, сейчас плохо спит. Так описала состояние своего сына Гульнар НУРМАГАМБЕТОВА 1 февраля в интервью "Нашей Газете".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8611
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
#1
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Очередной пианист?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11996
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:56
#2
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Цитата:
111:
Очередной пианист?

Не,этот из любителей кофейных стаканчиков
Бузотер на любую тему главное чтобы повод был
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
640
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:57
#3
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Цитата:
Мать гражданского активиста

Источник:


С какой стати гражданский активист? Провокатор и подстрекатель!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14885
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:57
#4
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Есть сомнения в адекватности женщины.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11996
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:19
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Есть сомнения в адекватности женщины

Ну и зачем ты это написал?
Пришлось видео посмотреть
Свою учительницу по литературе вспомнил
У нее была лёгкая степень шизофренического расстройства на почве того что она верила в то, что её посредственные стихи не занимают никакие призы потомучто она еврейка по нации.....причем как потом выяснилось еврейкой она не была))
Так и тут
Миллион полицейских приехали захватывать квартиру
Возле нее поставили пулемётчика и минометчика
А сын представьте себе похудел за 15 суток без бешбармака
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
640
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 13:23
#6
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Цитата:
Они стучали во время обеда, мы спали. Когда мой сын подошел и спросил, кто пришел, ему сначала ничего не ответили, а потом сообщили, что полиция. Он пошел надевать шорты, а полицейские выломали дверь.

Источник:

Мать ведь врёт и не краснеет! Пока одевал шорты выломали дверь..а что дверь фанерная была? Да улики уничтожали!
Цитата:
12 января начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов заявил на брифинге, что организатор массовых беспорядков в Костанае задержан, у него изьяты украинские и российские сим-карты, а также приложение, с помощью которого он "вел фейковые переписки утверждая, что сотрудники полиции готовы перейти на сторону протестующих и не применять силу". Генерал-майор сказал, что задержанному предъявляют ст. 272 УК РК (организация массовых беспорядков), но не назвал фамилию подозреваемого, однако на брифинге показали фотографии обыска.

Источник:


Да лишить гражданства РК предателя Родины вместе с мамашой

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 02.02.2022 - 13:25]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2678
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:24
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Есть сомнения в адекватности женщины.

Яжмать. Этим все объясняется. Любая мать на ее месте напридумывает страстей. Тем более, он все признал и подписал. Теперь его нужно делать народным героем.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24076
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:26
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Есть сомнения в адекватности женщины.

У меня нет сомнения, в адекватности Нурмагамбетовой Гульнар.
У меня есть сомнения в адекватности - Властей КОстаная.
И ваще Властей... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24076
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 13:29
#9
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Цитата:
Козлов я:
Тем более, он все признал и подписал.

Ты, Козлов, конечно бы,не - подписал... 8-) :-o
И все бы, не - подписали... :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2678
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 14:06
#10
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Цитата:
drakon:
Ты, Козлов, конечно бы,не - подписал...

В моей жизни были такие моменты. Я не подписал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11996
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 14:11
#11
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Цитата:
Козлов я:
Теперь его нужно делать народным героем.

Да согласен
Как из Гапона сделали героя так и тут надо
Цитата:
drakon:
У меня нет сомнения, в адекватности Нурмагамбетовой Гульнар. У меня есть сомнения в адекватности - Властей КОстаная. И ваще Властей...

Ух ты наш филосОф
А чтож ты уехал под крылышко именно германских властей а не любых других? Ты же сомневаешься в адекватности Любых властей
Жил бы в горах отшельником
Нет в города прешся))
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