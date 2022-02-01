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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:26
#8611
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
На нас напали 20 тысяч террористов". Президент врать не станет.

Так и было, они сначала захватили аэропорт, чтобы потом через него же прилететь в страну под видом гастарбайтеров, прошли регистрацию, постреляли, забрали трупы с собой и так же улетели, сдав аэропорт. Поправьте, если что-то упустил.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:33
#8612
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Цитата:
ACROS:
Что у них за манеры, называть что то требующих для себя народа, "маргиналами" и в Алма-Ате и в Оттаве.

То у нас маргиналами кличут. У вас - террористами :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24074
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:39
#8613
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Цитата:
ACROS:
переговоры с главами дружественных нам стран....."

И это, с простым пенсионером, глАвы - базарят... :lol: ;-) :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:55
#8614
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Цитата:
elektron:

Нашел я хайнекен..
В моем любимом супермаркете..
И цена невысокая относительно

[Исправлено: 111, 01.02.2022 - 21:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 22:04
#8615
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Мясо еще..
В этой кастрюльке мяса на 22 тысячи..
Но уж лучше такое, чем ярмарочное для свиней...

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 22:41
#8616
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Цитата:
111:
В этой кастрюльке мяса на 22 тысячи..

На 50-т евро, это почём у вас там мясо то? ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2676
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:06
#8617
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Цитата:
111:
Мясо еще..


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:09
#8618
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Цитата:
Козлов я:

Всё, теперь не усну точно, ржать буду. :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:26
#8619
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Цитата:
elektron:
На 50-т евро, это почём у вас там мясо то?

3200, и 2700 говядина, делить надо на 500?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:56
#8620
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Цитата:
111:
делить надо на 500?

Я по привычке, по прошлогоднему курсу, на 440 делил. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 01:55
#8621
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Кочевники, они такие )


:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 11:58
#8622
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Вчера поднялась температура, кашель, до 37, жена говорит выпей сейчас, а то при короновирусе пить нельзя будет.
Напился, температуры нет до сих пор, и кашель ушел..
Наверно к вечеру будет, посмотрим.
А может короновирус испугался пива..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 12:15
#8623
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Цитата:
maxsaf: если что-то упустил.


Между "..постреляли" и "забрали", вам надо наверное добавить( по официальной версии) "..совершили попытку государственного переворота, правда не в столице, а в провинциальном городке, где нет центральных, республиканских органов государственной власти и поэтому называется - ПОПЫТКА.."
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 12:21
#8624
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Цитата:
111:
жена говорит выпей сейчас, а то при короновирусе пить нельзя будет.


заботливая.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11993
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 12:59
#8625
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Цитата:
maxsaf:
Кочевники, они такие )

Ну
Сначала всей оравой с голода в один край прут за лучшей жизнью
Потом как чуть похуже стало,собирают манатки и в другой край убегают в поисках пропитания
Цыгане и есть без флага и родины.....(не русофобия и не Украинофобия)
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