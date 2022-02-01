Отправлено: - 21:26

Уже не ваш земляк:

На нас напали 20 тысяч террористов". Президент врать не станет.

Цитата:Так и было, они сначала захватили аэропорт, чтобы потом через него же прилететь в страну под видом гастарбайтеров, прошли регистрацию, постреляли, забрали трупы с собой и так же улетели, сдав аэропорт. Поправьте, если что-то упустил.