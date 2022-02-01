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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:26
Цитата:
Так и было, они сначала захватили аэропорт, чтобы потом через него же прилететь в страну под видом гастарбайтеров, прошли регистрацию, постреляли, забрали трупы с собой и так же улетели, сдав аэропорт. Поправьте, если что-то упустил.
Уже не ваш земляк:
На нас напали 20 тысяч террористов". Президент врать не станет.
На нас напали 20 тысяч террористов". Президент врать не станет.
Так и было, они сначала захватили аэропорт, чтобы потом через него же прилететь в страну под видом гастарбайтеров, прошли регистрацию, постреляли, забрали трупы с собой и так же улетели, сдав аэропорт. Поправьте, если что-то упустил.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:33
Цитата:
То у нас маргиналами кличут. У вас - террористами
ACROS:
Что у них за манеры, называть что то требующих для себя народа, "маргиналами" и в Алма-Ате и в Оттаве.
Что у них за манеры, называть что то требующих для себя народа, "маргиналами" и в Алма-Ате и в Оттаве.
То у нас маргиналами кличут. У вас - террористами
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24074
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:39
Цитата:
И это, с простым пенсионером, глАвы - базарят...
ACROS:
переговоры с главами дружественных нам стран....."
переговоры с главами дружественных нам стран....."
И это, с простым пенсионером, глАвы - базарят...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:55
Цитата:
Нашел я хайнекен..
В моем любимом супермаркете..
И цена невысокая относительно
[Исправлено: 111, 01.02.2022 - 21:56]
elektron:
Нашел я хайнекен..
В моем любимом супермаркете..
И цена невысокая относительно
[Исправлено: 111, 01.02.2022 - 21:56]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 22:04
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 22:41
Цитата:
На 50-т евро, это почём у вас там мясо то?
111:
В этой кастрюльке мяса на 22 тысячи..
В этой кастрюльке мяса на 22 тысячи..
На 50-т евро, это почём у вас там мясо то?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2676
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:06
Цитата:
111:
Мясо еще..
Мясо еще..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:09
Цитата:
Всё, теперь не усну точно, ржать буду.
Козлов я:
Всё, теперь не усну точно, ржать буду.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:26
Цитата:
3200, и 2700 говядина, делить надо на 500?
elektron:
На 50-т евро, это почём у вас там мясо то?
На 50-т евро, это почём у вас там мясо то?
3200, и 2700 говядина, делить надо на 500?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8514
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 23:56
Цитата:
Я по привычке, по прошлогоднему курсу, на 440 делил.
111:
делить надо на 500?
делить надо на 500?
Я по привычке, по прошлогоднему курсу, на 440 делил.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 01:55
Кочевники, они такие )
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 11:58
Вчера поднялась температура, кашель, до 37, жена говорит выпей сейчас, а то при короновирусе пить нельзя будет.
Напился, температуры нет до сих пор, и кашель ушел..
Наверно к вечеру будет, посмотрим.
А может короновирус испугался пива..
Напился, температуры нет до сих пор, и кашель ушел..
Наверно к вечеру будет, посмотрим.
А может короновирус испугался пива..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 12:15
Цитата:
Между "..постреляли" и "забрали", вам надо наверное добавить( по официальной версии) "..совершили попытку государственного переворота, правда не в столице, а в провинциальном городке, где нет центральных, республиканских органов государственной власти и поэтому называется - ПОПЫТКА.."
maxsaf: если что-то упустил.
Между "..постреляли" и "забрали", вам надо наверное добавить( по официальной версии) "..совершили попытку государственного переворота, правда не в столице, а в провинциальном городке, где нет центральных, республиканских органов государственной власти и поэтому называется - ПОПЫТКА.."
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15524
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 12:21
Цитата:
заботливая.
111:
жена говорит выпей сейчас, а то при короновирусе пить нельзя будет.
жена говорит выпей сейчас, а то при короновирусе пить нельзя будет.
заботливая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11993
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.02.22 - 12:59
Цитата:
Ну
Сначала всей оравой с голода в один край прут за лучшей жизнью
Потом как чуть похуже стало,собирают манатки и в другой край убегают в поисках пропитания
Цыгане и есть без флага и родины.....(не русофобия и не Украинофобия)
maxsaf:
Кочевники, они такие )
Кочевники, они такие )
Ну
Сначала всей оравой с голода в один край прут за лучшей жизнью
Потом как чуть похуже стало,собирают манатки и в другой край убегают в поисках пропитания
Цыгане и есть без флага и родины.....(не русофобия и не Украинофобия)
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