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≡ "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43448
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
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Здоровье Диаса Нурмагамбетова сильно ухудшилось. Он вышел из СИЗО, как после концлагеря: похудевший, изможденный, сейчас плохо спит. Так описала состояние своего сына Гульнар НУРМАГАМБЕТОВА 1 февраля в интервью "Нашей Газете".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8611
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
#1
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Очередной пианист?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11993
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:56
#2
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Цитата:
111:
Очередной пианист?

Не,этот из любителей кофейных стаканчиков
Бузотер на любую тему главное чтобы повод был
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
639
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:57
#3
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Цитата:
Мать гражданского активиста

Источник:


С какой стати гражданский активист? Провокатор и подстрекатель!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14885
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 12:57
#4
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Есть сомнения в адекватности женщины.
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