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≡ Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43448
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 16:39
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Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24074
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:06
#15
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Трудовой Стаж Доктора СИЗО:
1. 15 лет на дизельном заводе.
2. 15 лет на вышке в МВД.
3. 6 лет на рынке, торговал мясом.
4. 5 лет в Универе, очно.
Уже стаж 41 год. Так кроме этого, гдето
ещё работал. Кто, вы, доктор СИЗО?... ;-) :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4983
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:12
#16
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Цитата:
drakon:

11 лет вычеркни, старче. 5 лет бауманки заочно запиши. 3,5 года запиши очно автодора, мясом торговали мои сотрудники. Как ты читаешь?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24074
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:29
#17
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Цитата:
Доктор СИЗО:
5 лет бауманки заочно запиши.

Заочно ты же на юриста 3.5 лет учился.
А гд первоу высшее - получал?... :lol: :-o :oops:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4983
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:36
#18
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15224
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:42
#19
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Ты же у нас гражданин ....... сорта

Был. Поэтому и уехал :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1377
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 01.02.22 - 01:56
#20
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Тут у нас свой Шикльгрубер объявился, людей по сортам делит. Но нарушений нет!Это же ведь не про "никчёмную жизнь" написать...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1786
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 01.02.22 - 09:09
#21
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Цитата:
drakon:
Кто, вы, доктор СИЗО?...

Это сборная ОАЭ выступает под таким именем. СИЗО - Сборная ИЗ Объединенных ...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2473
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 01.02.22 - 09:33
#22
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Цитата:
drakon:
Уже стаж 41 год.


Ещё на крупного землевладельца работал энное количество лет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5072
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 02.02.22 - 05:53
#23
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Моему приятелю поставили съёмные челюсти с полным набором зубов, для чего ему удалили все зубы. Однако, сие удовольствие обошлось ему в три ляма ещё в 19 году, сейчас наверное дороже. Так вот думаю потерпевшим в связи с амнистией никаких скидок не предусмотрели там?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2355
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 02.02.22 - 11:11
#24
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Цитата:
drakon:
Уже стаж 41 год. Так кроме этого, гдето ещё работал. Кто, вы, доктор СИЗО?...

он как-то в личке интересовался вопросами гениталий. Так что еще стаж уролога-гинеколога ему добавить надо. Плюс уже десяток лет на форуме НГ народ веселит изрядно. Тоже надо учитывать в стаж трудовой :)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4983
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 02.02.22 - 12:22
#25
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Продолжайте женщины и мужчины! Я рад, что и в 69 лет интересен для вас! Каждый судит по мере испорченности! Жаль не могу вас послать матом! Давайте поиграем в другую игру. Вспомните самое грязное и оскорбительное ругательство! Считайте, что я вам написал, Доктор СИЗО! Ответа не надо! 8-) :-o

[Исправлено: Доктор СИЗО, 02.02.2022 - 12:23]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 02.02.2022 - 12:24]
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4983
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 02.02.22 - 12:33
#26
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Цитата:
сайлау курманов:

Сказочники вы обои рудничане! Вся калькуляция стоматологии стоит 340 тысяч теньге. Он вставлял зубы 10 любовницам и кемпиркам?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4983
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 02.02.22 - 12:38
#27
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не нарушайте правил Форума молодой человек, ведите себя прилично!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
639
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 02.02.22 - 12:53
#28
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Цитата:
Травмы оказались настолько серьезными, что потерпевший Илья Гуриненко до сих пор восстанавливается

Источник:


За трудовую сознательность, рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за потерянные зубы и понимание текущего момента наградить Илью Гуриненко красными революционными шароварами!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4983
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 02.02.22 - 13:01
#29
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Цитата:
ACROS:

С арифметикой совсем плохо да? Бывший совхозный парторг! Кажется, я вас знаю! Я работал в Щербакове водителем. Ко мне подсел в машину новоиспеченный парторг, поехали мы с ним за бригадой комбайнеров. Начал проникать ко мне под кожу, своим прикидываться! Я попросил вытащить из бардачка мой путевой лист и прочитать его. Он прочитал его, никаких нарушений не нашел! Я сказал, что моя путевка закрыта в 22 часа, а сейчас 3 часа 40 минут следуещего дня. А ничего что я еду от одной березки до другой? Просто засыпаю на ходу! А у нас в кузове 17 комбайнеров, которые жить хотят! Парторг начал ругаться на меня, просил не впутывать его в грязные гаражные делишки! Партия наш рулевой!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 02.02.2022 - 13:04]
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