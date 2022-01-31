Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 16:39
Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка. Читать новость
Трудовой Стаж Доктора СИЗО: 1. 15 лет на дизельном заводе. 2. 15 лет на вышке в МВД. 3. 6 лет на рынке, торговал мясом. 4. 5 лет в Универе, очно. Уже стаж 41 год. Так кроме этого, гдето ещё работал. Кто, вы, доктор СИЗО?...
Моему приятелю поставили съёмные челюсти с полным набором зубов, для чего ему удалили все зубы. Однако, сие удовольствие обошлось ему в три ляма ещё в 19 году, сейчас наверное дороже. Так вот думаю потерпевшим в связи с амнистией никаких скидок не предусмотрели там?
drakon: Уже стаж 41 год. Так кроме этого, гдето ещё работал. Кто, вы, доктор СИЗО?...
он как-то в личке интересовался вопросами гениталий. Так что еще стаж уролога-гинеколога ему добавить надо. Плюс уже десяток лет на форуме НГ народ веселит изрядно. Тоже надо учитывать в стаж трудовой :)
Продолжайте женщины и мужчины! Я рад, что и в 69 лет интересен для вас! Каждый судит по мере испорченности! Жаль не могу вас послать матом! Давайте поиграем в другую игру. Вспомните самое грязное и оскорбительное ругательство! Считайте, что я вам написал, Доктор СИЗО! Ответа не надо!
За трудовую сознательность, рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за потерянные зубы и понимание текущего момента наградить Илью Гуриненко красными революционными шароварами!
С арифметикой совсем плохо да? Бывший совхозный парторг! Кажется, я вас знаю! Я работал в Щербакове водителем. Ко мне подсел в машину новоиспеченный парторг, поехали мы с ним за бригадой комбайнеров. Начал проникать ко мне под кожу, своим прикидываться! Я попросил вытащить из бардачка мой путевой лист и прочитать его. Он прочитал его, никаких нарушений не нашел! Я сказал, что моя путевка закрыта в 22 часа, а сейчас 3 часа 40 минут следуещего дня. А ничего что я еду от одной березки до другой? Просто засыпаю на ходу! А у нас в кузове 17 комбайнеров, которые жить хотят! Парторг начал ругаться на меня, просил не впутывать его в грязные гаражные делишки! Партия наш рулевой!
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