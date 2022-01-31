Отправлено: - 11:11

drakon:

Уже стаж 41 год. Так кроме этого, гдето ещё работал. Кто, вы, доктор СИЗО?...

Цитата:он как-то в личке интересовался вопросами гениталий. Так что еще стаж уролога-гинеколога ему добавить надо. Плюс уже десяток лет на форуме НГ народ веселит изрядно. Тоже надо учитывать в стаж трудовой :)