"Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и взаимодействии с коммунальщиками рассказали в департаменте полиции Костанайской области

Отправлено: - 09:39

Еще раз переслушал диктофонную запись, именно в этом месте (журналисты спросили у него, что он может сказать по зимним шинам) и он ответил: (дословно)"С 1 декабря по 28 февраля все водители должны обувать... переобувать транспортные средства на зимнюю резину..." Возможно в другом месте он сказал "поменять" или "переоборудовать", но именно в этом месте мы привели его дословную цитату