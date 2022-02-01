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≡ "Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и взаимодействии с коммунальщиками рассказали в департаменте полиции Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43446
"Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и взаимодействии с коммунальщиками рассказали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 01.02.22 - 18:47
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В 2021 году в Костанайской области произошло 399 ДТП, в которых погибло 89 человек и 492 получили телесные повреждения разной степени тяжести. С начала 2022 года - 16 ДТП, 8 человек погибли и 17 получили травмы.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2471
Re: "Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и...
Отправлено: 01.02.22 - 18:47
#1
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Цитата://должны переобувать автомобили на зимнюю//

Ничего не скажу, но выход в свет, он и есть выход в свет, ведь не у себя в прокуренной ментовке сидит и по фене ботает: "....должны ПЕРЕОБОРУДОВАТЬСЯ автомобили на зимнюю...."
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
780
Re: "Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и...
Отправлено: 01.02.22 - 19:00
#2
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Цитата:
В случае невыполнения сотрудники обслуживающих организаций привлекаются к ответственности. Источник:

Реально сотрудники?

- Петрович, ты чистил вчера снег на тротуаре?
- Нет, Иваныч.
- А он, говорит, что ты.
:lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2471
Re: "Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и...
Отправлено: 01.02.22 - 21:00
#3
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Цитата:
ACROS:
/должны переобувать автомобили на зимнюю


Вечером посмотрел теленовости по АЛАУ: - В.Цой сказал, дословно: "...поменять ..", а не "...переобувать...".
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А
* Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
5
"Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и взаимодействии с коммунальщиками рассказали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 02.02.22 - 09:39
#4
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Еще раз переслушал диктофонную запись, именно в этом месте (журналисты спросили у него, что он может сказать по зимним шинам) и он ответил: (дословно)"С 1 декабря по 28 февраля все водители должны обувать... переобувать транспортные средства на зимнюю резину..." Возможно в другом месте он сказал "поменять" или "переоборудовать", но именно в этом месте мы привели его дословную цитату
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