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≡ Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43446
Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 15:17
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Были ли боевики? Были ли среди боевиков иностранцы? Был ли целью боевиков теракт? Было ли целью миротворцев ОДКБ защитить административные объекты? Ушли ли войска ОДКБ лишь потому, что «Путин все показал и доказал»? И выиграл ли народ от митингов?
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
127
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 02.02.22 - 07:29
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Президент утверждает что была попытка на госпереворот, однако боевики прямиком направились бы в Астану

Назарбаев не зря столицу перевёл на север. Здесь им собрать различных психов очень тяжело. Народ на севере спокойный живет. Поэтому никто не бунтовал.
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