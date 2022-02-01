Отправлено: - 07:29

сайлау курманов:

Президент утверждает что была попытка на госпереворот, однако боевики прямиком направились бы в Астану

Цитата:Назарбаев не зря столицу перевёл на север. Здесь им собрать различных психов очень тяжело. Народ на севере спокойный живет. Поэтому никто не бунтовал.