Из существующих сегодня законных - самый жесткий. Утверждение на определенный срок предельных цен. В прошлом году он уже был опробован. Например, утверждалась предельная цена на растительное масло. Эффект был ниже ожидаемого. «Предельное» масло появлялось на полках магазинов редко, разбирали его быстро. Теперь государство замораживает цены на 7 видов продуктов. Читать статью
Торговля социально значимыми продуктами никогда не была для нас прибыльной, а нередко даже убыточной. Наценка на социальный хлеб, растительное масло и сейчас достигает 1-3%, на яйца и сахар - 3-5%, а учитывая затраты на доставку, упаковку, оплату труда, у нас наценки и вообще нет, но мы продолжаем торговать, потому что люди нуждаются в этих товарах, - сказала директор ТОО
давайте уже не будем кривить душой,а начнём называть вещи своими именами,на молочку,сахар,хлеб,яйцо делают небольшую накрутку потому что это товары повседневного спроса,человек придёт за ними и наберёт ещё целую тележку продуктов,за счёт этого вся низкая наценка на социалку с лихвой отбивается.
Добринцофф: давайте уже не будем кривить душой,а начнём называть вещи своими именами,на молочку,сахар,хлеб,яйцо делают небольшую накрутку потому что это товары повседневного спроса,человек придёт за ними и наберёт ещё целую тележку продуктов,за счёт этого вся низкая наценка на социалку с лихвой отбивается.
В итоге страдают мелкие магазинчики "у дома".
С другой стороны, уже сейчас один и тот же кетчуп в магазинчике у дома из-за "перераспределения наценки" стоит на 10% дешевле, чем в сетевом супермаркете. Вполне допускаю, что такими темпами через год буду покупать соц. товары в супермаркете, а все остальное - в магазинчике/ на Складской.
В предыдущей стране с четырёх заглавных букв СССР боролись с ценами другим способом прямо здесь на Тоболе. Создали три овощеводческих совхоза-гиганта. Притобольский, Краснопартизанский и Мичуринский. Область снабжала ещё и целую дюжину соседних.
А акунамататских воришек деревьев из Костаная можно только в пустыню Сахара посадить, чтоб проверить экспериментально расхожее выражение, что посади их в Сахару цены на песок регулировать - там песок исчезнет.
Да у вас в рф тоже всё не гладко, разрушенные совхозы, колхоза . Ты живёшь под Москвой там ещё более как то шевелится экономика-работа! Ты когда последний раз кушал нормальную еду? Мясо, овощи? У вас всё уже давно химоза под Европу заточена. . А так почему люди решили что капуста, молоко, картоп, и яйки будут стоить 5 копеек. Там что б это всё выростить нужно лярды денег.
Наверняка при таком раскладе недорогие товары будут уступать по качеству, однако по сахару и маслу уже наметился дифицит. Звонить в акимат в отдел предпринимательства чтоб привезли картошку,это уже перебор...
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