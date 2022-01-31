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≡ Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43446
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 16:39
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Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24074
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:06
#15
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Трудовой Стаж Доктора СИЗО:
1. 15 лет на дизельном заводе.
2. 15 лет на вышке в МВД.
3. 6 лет на рынке, торговал мясом.
4. 5 лет в Универе, очно.
Уже стаж 41 год. Так кроме этого, гдето
ещё работал. Кто, вы, доктор СИЗО?... ;-) :-o
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4979
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:12
#16
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Цитата:
drakon:

11 лет вычеркни, старче. 5 лет бауманки заочно запиши. 3,5 года запиши очно автодора, мясом торговали мои сотрудники. Как ты читаешь?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24074
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:29
#17
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Цитата:
Доктор СИЗО:
5 лет бауманки заочно запиши.

Заочно ты же на юриста 3.5 лет учился.
А гд первоу высшее - получал?... :lol: :-o :oops:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4979
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:36
#18
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15224
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 23:42
#19
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Ты же у нас гражданин ....... сорта

Был. Поэтому и уехал :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1377
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 01.02.22 - 01:56
#20
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Тут у нас свой Шикльгрубер объявился, людей по сортам делит. Но нарушений нет!Это же ведь не про "никчёмную жизнь" написать...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1786
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 01.02.22 - 09:09
#21
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Цитата:
drakon:
Кто, вы, доктор СИЗО?...

Это сборная ОАЭ выступает под таким именем. СИЗО - Сборная ИЗ Объединенных ...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2470
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 01.02.22 - 09:33
#22
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Цитата:
drakon:
Уже стаж 41 год.


Ещё на крупного землевладельца работал энное количество лет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5072
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 02.02.22 - 05:53
#23
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Моему приятелю поставили съёмные челюсти с полным набором зубов, для чего ему удалили все зубы. Однако, сие удовольствие обошлось ему в три ляма ещё в 19 году, сейчас наверное дороже. Так вот думаю потерпевшим в связи с амнистией никаких скидок не предусмотрели там?
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