Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...

Отправлено: - 05:53

Моему приятелю поставили съёмные челюсти с полным набором зубов, для чего ему удалили все зубы. Однако, сие удовольствие обошлось ему в три ляма ещё в 19 году, сейчас наверное дороже. Так вот думаю потерпевшим в связи с амнистией никаких скидок не предусмотрели там?