Отправлено: - 14:34

Тимур Гафуров:

Но нам дали полчаса - если мы её с территории не убираем, то в выходные отстрел! И так как никуда не смогли её пристроить во время рабочего дня, пришлось быстро вывести её в частный сектор, в надежде, что прибьется к кому-нибудь в частный дом, ведь собака очень добрая и ручная!

ur_val:

. А у Вас ума не хватило пристроить куда нибудь,а свалить свою проблему на других хватило так легче че париться.И во первых я не злорадствую , а выложил Ваш проступок в надежде чтобы у Вас проснулось чувство совести. Теперь она бегает по району

Уже не ваш земляк:

Хотя бы та маленькая собачка, причина всех твоих комплексов...

Цитата:ПоступокЦитата:КонтрпоступокА истина где-то по серединеАвтор, какое чувство совести должно было проснутся у того мужика если он собаку сначала спас от отстрела а потом скинул в частный сектор по старинке думая что хозяйвам домов может пригодится такой пёс? Вроде и хорошее дело сделал(как он считает) и об****и по всем фронтамКак говорится не делай добра не получишь г***аЯ за отстрел собак,всеровно Ни к чему хорошему не приведет что пёс теперь бегает в частном сектореЦитата:Чья бы корова мычалаА лепешка лучшеб молчалаТемболее за комплексы)) слово то какое выучил)