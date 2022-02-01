Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го

Отправлено: - 17:08

Статья автора это его мнение о произошедших событиях. Соглашаться с ним или нет дело каждого.

Возможна ведь и другая теория.

Если вспомнить приход к власти Путина, по России прокатилась волна взрывов жилых домов (Москва, Волгодонск, Буйнакск). В свое время высказывалась теория о причастности к данным событиям Нового руководства. Чтобы укрепить власть на фоне заявлений что террористов и в сартире мочить будут и прокатившейся череды операций по ликвидации данных террористов, широко освещаемой в СМИ. Данная теория не доказана, и наврятле когда-то будет доказана. Но тем не менее...

Полагаю, что и у нас такой сценарий исключать нельзя. Особенно учитывая, что на митингах прозвучали лозунги о возврате всех богатств КЛАНА на родину, а сам КЛАН в изгнание. Но ни кто до сих пор даже не осмеливается оспаривать природу происхождения данных богатств... А сам Токаев отдает дань уважения заслугам прежнего руководства, несмотря на очевидные промахи. Договорились наверное...