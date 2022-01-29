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"Добрые" хозяева
"Добрые" хозяева
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43446
"Добрые" хозяева
Отправлено: 29.01.22 - 09:38
Вчера в районе Колесные ряды днём . Хозяева собаки бросили ее и уехали. Как назвать таких даже не знаю. А потом говорят что у нас собак бродячих много становится. Так вот такие заводят собак, а потом выбрасывают на улицу в мороз на верную смерть.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8609
"Добрые" хозяева
Отправлено: 31.01.22 - 13:33
Цитата:
Тут без реки обошлось.
В деревне помню, у нас там на отделении семья была, братья, человек 6, старшему 14 было, вся деревня, сердобольные, если кошки плодились, отдавала им котят и кошаков, те из об камни..
Раз был на казни, неприятно конечно, но куда то же девать кошек надо было.
Это еще советское время было..
Змея Подколодная:
Тут без реки обошлось.
В деревне помню, у нас там на отделении семья была, братья, человек 6, старшему 14 было, вся деревня, сердобольные, если кошки плодились, отдавала им котят и кошаков, те из об камни..
Раз был на казни, неприятно конечно, но куда то же девать кошек надо было.
Это еще советское время было..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 890
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 31.01.22 - 15:25
Сегодня в редакцию позвонил мужчина, поступок которого стал поводом для этой публикации. Размещаем его комментарий полностью:
"Добрый день! Сегодня в новостях увидел свое фото с заголовком,что я выбрасываю своего пса на верную смерть. Ну и естественно миллион проклятий в мой адрес в комментариях. Давайте-ка я вам кое-что расскажу! Работаю я на одном предприятии с большой территорией. Больше года назад, на территорию забежала собака, мы всем цехом её подкармливали, жалко ведь. Пытались найти хозяев, пристроить её куда-нибудь, но всё безрезультатно! К концу той недели начальство дало распоряжение на отстрел собаки. На любые уговоры оставить её живой был один ответ - нет! Но нам дали полчаса - если мы её с территории не убираем, то в выходные отстрел! И так как никуда не смогли её пристроить во время рабочего дня, пришлось быстро вывести её в частный сектор, в надежде, что прибьется к кому-нибудь в частный дом, ведь собака очень добрая и ручная! Доброжелатели, которые снимали фото и писали в газету, лучше бы вы подошли ко мне лично и спросили, в чем дело, вместо того, чтобы злорадствовать на всеобщее обозрение!"
"Добрый день! Сегодня в новостях увидел свое фото с заголовком,что я выбрасываю своего пса на верную смерть. Ну и естественно миллион проклятий в мой адрес в комментариях. Давайте-ка я вам кое-что расскажу! Работаю я на одном предприятии с большой территорией. Больше года назад, на территорию забежала собака, мы всем цехом её подкармливали, жалко ведь. Пытались найти хозяев, пристроить её куда-нибудь, но всё безрезультатно! К концу той недели начальство дало распоряжение на отстрел собаки. На любые уговоры оставить её живой был один ответ - нет! Но нам дали полчаса - если мы её с территории не убираем, то в выходные отстрел! И так как никуда не смогли её пристроить во время рабочего дня, пришлось быстро вывести её в частный сектор, в надежде, что прибьется к кому-нибудь в частный дом, ведь собака очень добрая и ручная! Доброжелатели, которые снимали фото и писали в газету, лучше бы вы подошли ко мне лично и спросили, в чем дело, вместо того, чтобы злорадствовать на всеобщее обозрение!"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8609
"Добрые" хозяева
Отправлено: 31.01.22 - 15:33
Цитата:
У нас кстати на стоянке тоже, люди начали возмущаться, прокуратурой пугать, почему там собака гавкает, хозяева увезли эту собаку тоже так вот..
Это в Рудном.
Жалко, хорошая такая, ее и подобрали же на помойке, вырастили..
Но людям лишь бы лишь бы.
Без разницы им, лишь бы не гавкала, а убьешь ее, тоже самое, в прокуратуру..
Вот и приходится выбрасывать..
Тимур Гафуров:
Доброжелатели, которые снимали
Доброжелатели, которые снимали
У нас кстати на стоянке тоже, люди начали возмущаться, прокуратурой пугать, почему там собака гавкает, хозяева увезли эту собаку тоже так вот..
Это в Рудном.
Жалко, хорошая такая, ее и подобрали же на помойке, вырастили..
Но людям лишь бы лишь бы.
Без разницы им, лишь бы не гавкала, а убьешь ее, тоже самое, в прокуратуру..
Вот и приходится выбрасывать..
u
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.01.22
- Сообщений:
- 1
"Добрые" хозяева
Отправлено: 31.01.22 - 22:37
Здравствуйте. Я тот доброжелатель который выложил фото.Знаете сколько Вас таких привозят к нам в частный сектор то собак то котят в коробке подбросят, а мы должны будем их кормить котят отвозить в Зо́опульс за свой счёт. А у Вас ума не хватило пристроить куда нибудь,а свалить свою проблему на других хватило так легче че париться.И во первых я не злорадствую , а выложил Ваш проступок в надежде чтобы у Вас проснулось чувство совести. Теперь она бегает по району
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1375
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 01.02.22 - 01:39
Цитата:
Она щас обиделась на людей, создаст местную ОПГ и рано или поздно загрызет кого нибудь
---
Что ж тебя никто не загрызёт?!Хотя бы та маленькая собачка, причина всех твоих комплексов...
Vit:
Она щас обиделась на людей, создаст местную ОПГ и рано или поздно загрызет кого нибудь
---
Что ж тебя никто не загрызёт?!Хотя бы та маленькая собачка, причина всех твоих комплексов...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11990
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 01.02.22 - 14:34
Цитата:
Поступок
Цитата:
Контрпоступок
А истина где-то по середине
Автор, какое чувство совести должно было проснутся у того мужика если он собаку сначала спас от отстрела а потом скинул в частный сектор по старинке думая что хозяйвам домов может пригодится такой пёс? Вроде и хорошее дело сделал(как он считает) и об****и по всем фронтам
Как говорится не делай добра не получишь г***а
Я за отстрел собак,всеровно Ни к чему хорошему не приведет что пёс теперь бегает в частном секторе
Цитата:
Чья бы корова мычала
А лепешка лучшеб молчала
Темболее за комплексы)) слово то какое выучил)
Тимур Гафуров:
Но нам дали полчаса - если мы её с территории не убираем, то в выходные отстрел! И так как никуда не смогли её пристроить во время рабочего дня, пришлось быстро вывести её в частный сектор, в надежде, что прибьется к кому-нибудь в частный дом, ведь собака очень добрая и ручная!
Но нам дали полчаса - если мы её с территории не убираем, то в выходные отстрел! И так как никуда не смогли её пристроить во время рабочего дня, пришлось быстро вывести её в частный сектор, в надежде, что прибьется к кому-нибудь в частный дом, ведь собака очень добрая и ручная!
Поступок
Цитата:
ur_val:
. А у Вас ума не хватило пристроить куда нибудь,а свалить свою проблему на других хватило так легче че париться.И во первых я не злорадствую , а выложил Ваш проступок в надежде чтобы у Вас проснулось чувство совести. Теперь она бегает по району
. А у Вас ума не хватило пристроить куда нибудь,а свалить свою проблему на других хватило так легче че париться.И во первых я не злорадствую , а выложил Ваш проступок в надежде чтобы у Вас проснулось чувство совести. Теперь она бегает по району
Контрпоступок
А истина где-то по середине
Автор, какое чувство совести должно было проснутся у того мужика если он собаку сначала спас от отстрела а потом скинул в частный сектор по старинке думая что хозяйвам домов может пригодится такой пёс? Вроде и хорошее дело сделал(как он считает) и об****и по всем фронтам
Как говорится не делай добра не получишь г***а
Я за отстрел собак,всеровно Ни к чему хорошему не приведет что пёс теперь бегает в частном секторе
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Хотя бы та маленькая собачка, причина всех твоих комплексов...
Хотя бы та маленькая собачка, причина всех твоих комплексов...
Чья бы корова мычала
А лепешка лучшеб молчала
Темболее за комплексы)) слово то какое выучил)
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 185
Re: "Добрые" хозяева
Отправлено: 02.02.22 - 01:02
Летом на реке Тобол нашли с другом трёх маленьких котят,кем то выброшенных.был разговор с ним как поступить?он был за то,чтоб забрать их и подкинуть в какой-то двор,подвал.я за то,чтоб отвезти в зоопульс.выбрали второе.привезли,отдали,заплатили.на следающий день поинтересовались за котят.сказали нам,что их уже раздали и общаться не больно так с нами хотели.так что какой вариант лучше?????
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