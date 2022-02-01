Прогноз на 5 дней
переменная облачность-9°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • Ю, 3.85 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 574 из 575«1...572573574575»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:21
#8596
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ладно наши то продажные, а арабы??

За большие деньги, любой богатый араб пропустит.
Бедный араб пропустит за маленькие деньги.
Они прфессиоалы в этом .
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:25
#8597
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
донашивает


В курсе: притворился больным и сбежал под усиленной охраной, и протестующих дальнебойщиков обозвал "маргинальным меньшинством". Вроде протестующих афроамериканцев при Трампе тоже назвали "маргиналами". Что у них за манеры, называть что то требующих для себя народа, "маргиналами" и в Алма-Ате и в Оттаве.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:33
#8598
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
вот еще растраты


Попробуйте народный метод лечения короны, мне рекомендовали и сам я лично пробовал, при начальной стадии чихания, температуры и насморка, помогло: - обильно смочите обыкновенную медицинскую маску в водочном или спиртовом растворе и одев на лицо подышите ровно пять минут и ртом и носом; проделайте это через каждые два часа в течении суток. Мне лично помогло: на вторые сутки и боль головная и температура и насморк и чихание - всё прошло.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:39
#8599
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Попробуйте народный метод лечения короны,

Пробовал года когда там, полтора назад всё, вывезли с Рудного полумертвым в Костанай..
У меня то еще Хобл, легкие там что то больные при малейшем чихе.
Два месяца валялся сам по себе, кто то сказал что короновирус за 14 дней сам уходит, я все ждал и ждал, а он зараза никуда не собирался..
Все до сих пор как в тумане..
Наши то все легко перенесли, только запах и вкус не чувствовали.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:40
#8600
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я водку вдыхал по полной с горла, запаха тоже не было вообще.
Странные ощущения были..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 19:00
#8601
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Еще 12 с чем то тысяч..



Почти 67 тысяч.
Вот споткнулись так споткнулись..

[Исправлено: 111, 01.02.2022 - 19:01]
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 19:41
#8602
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

За такие слова, араб или местный терорист просто обязан отрезать тебе язык и отнести к пятничному мулле.С этим делом у них серьезно, ведется картотека. Тулепов Мереке Заканович оскорблял арабов, поносил их. Язык удален в Казахстане. Число и подпись.Ты же ковылял задницей среди них, подхалимничал, мог подвергнуться экзекуции.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24070
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 20:31
#8603
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
КазТаг пишет что: на 01.02. этого года, Дарига находиться в Дубаи в ОАЭ.

Она, там с папулей, своим, там уже с 3 ярваря... :lol: ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2470
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 20:55
#8604
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Она, там с папулей,


Ну да, помним конечно: "......постоянно в контакте с Президентом и активно ведут переговоры с главами дружественных нам стран....."
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8605
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 20:57
#8605
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
такие слова, араб или мес

Знаю я твоих братьев, мне этого хватает..
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8511
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:12
#8606
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: В Россию переезжать не торопиться как наш электрон)))) Россию удобно любить откуда нибудь из загнивающего запада
Ну о любви я вроде не отмечался. :lol: Объективное восприятие того, что там происходит, это другое. Казахстан люблю, но грустно за объективность, там происходящую. :oops: До середины 2000-ых, ещё более менее было, а потом покатилось и поехало. В итоге имеем, то что имеем. 8-)
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14884
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:14
#8607
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
До середины 2000-ых, ещё более менее было, а потом покатилось и поехало.

Тут не согласен. Самый рост экономики начался с 2005-го.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8511
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:18
#8608
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут не согласен. Самый рост экономики начался с 2005-го.

Ну и где оно (развитие) сегодня?
Вернее рост экономики? И в чём он заключался?

[Исправлено: elektron, 01.02.2022 - 16:20]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:20
#8609
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В Канаде бунт смотрю

Сколько террористов приезжих у нас насчитали? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 21:21
#8610
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
раз так сказал, то значит так есть. очень важные соглашения.

Долг платежом красен :lol:
Профайл
Страница 574 из 575«1...572573574575»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS