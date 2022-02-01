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≡ Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43446
Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 15:17
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Были ли боевики? Были ли среди боевиков иностранцы? Был ли целью боевиков теракт? Было ли целью миротворцев ОДКБ защитить административные объекты? Ушли ли войска ОДКБ лишь потому, что «Путин все показал и доказал»? И выиграл ли народ от митингов?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 15:17
#1
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Тоже, что ли, прогнозов накидать?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8128
Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 15:43
#2
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Ща все политиками стали... зачем? не плохие же были вирусологи.

Знает ли данный автор что было на самом деле?
Скорее нет, чем да... Но дюже хочется вставить свои 5 копеек.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5070
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 15:50
#3
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Какой-то засланный казачок, больше слов чем полемики. Президент утверждает что была попытка на госпереворот, однако боевики прямиком направились бы в Астану, зачем им сдался провинциальный город. К тому же в количестве двадцать тысяч, они перевернули бы всю столицу и мы были бы вроде второго Афганистана, а чиновников повесили сразу. Скорее всего это подручные дикого Армана и примкнувшие к ним обычная молодежь...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15523
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 16:54
#4
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///истинной целью так называемых «миротворцев» ОДКБ///

вопрос - есть у так называемого блогера мозги
ответ- не уверен в этом
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
5
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 17:08
#5
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Статья автора это его мнение о произошедших событиях. Соглашаться с ним или нет дело каждого.
Возможна ведь и другая теория.
Если вспомнить приход к власти Путина, по России прокатилась волна взрывов жилых домов (Москва, Волгодонск, Буйнакск). В свое время высказывалась теория о причастности к данным событиям Нового руководства. Чтобы укрепить власть на фоне заявлений что террористов и в сартире мочить будут и прокатившейся череды операций по ликвидации данных террористов, широко освещаемой в СМИ. Данная теория не доказана, и наврятле когда-то будет доказана. Но тем не менее...
Полагаю, что и у нас такой сценарий исключать нельзя. Особенно учитывая, что на митингах прозвучали лозунги о возврате всех богатств КЛАНА на родину, а сам КЛАН в изгнание. Но ни кто до сих пор даже не осмеливается оспаривать природу происхождения данных богатств... А сам Токаев отдает дань уважения заслугам прежнего руководства, несмотря на очевидные промахи. Договорились наверное...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2675
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 17:10
#6
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Цитата:
alex_60:
вопрос - есть у так называемого блогера мозги


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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
165
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 17:12
#7
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Вопрос к НГ. Вы всех подряд публикуете? Не вчитываясь в статью?
Хочу мнение бузовой)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8605
Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 17:15
#8
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В принципе да, скорее так оно и есть..
Статья написана коротко, читать приятно, ну и вглубь тоже вдаваться, это дебри.
Узун кулак и так знает, что было на самом деле..

[Исправлено: 111, 01.02.2022 - 17:16]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
637
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 17:21
#9
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Цитата:
Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го

Источник:

Верно пишет молодой человек,правда это кремлеботам не нравиться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15523
Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 17:30
#10
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мнение подвальных.
оно обычное
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2470
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 21:10
#11
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
прогнозов накидать


Давайте, послушаем. У этих вопросы прилизанные какие то. Потому что гос.заказники наверное.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
55
Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го
Отправлено: 01.02.22 - 21:17
#12
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Чего сказать-то хотел?
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