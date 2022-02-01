Были ли боевики? Были ли среди боевиков иностранцы? Был ли целью боевиков теракт? Было ли целью миротворцев ОДКБ защитить административные объекты? Ушли ли войска ОДКБ лишь потому, что «Путин все показал и доказал»? И выиграл ли народ от митингов? Читать новость
Какой-то засланный казачок, больше слов чем полемики. Президент утверждает что была попытка на госпереворот, однако боевики прямиком направились бы в Астану, зачем им сдался провинциальный город. К тому же в количестве двадцать тысяч, они перевернули бы всю столицу и мы были бы вроде второго Афганистана, а чиновников повесили сразу. Скорее всего это подручные дикого Армана и примкнувшие к ним обычная молодежь...
Статья автора это его мнение о произошедших событиях. Соглашаться с ним или нет дело каждого. Возможна ведь и другая теория. Если вспомнить приход к власти Путина, по России прокатилась волна взрывов жилых домов (Москва, Волгодонск, Буйнакск). В свое время высказывалась теория о причастности к данным событиям Нового руководства. Чтобы укрепить власть на фоне заявлений что террористов и в сартире мочить будут и прокатившейся череды операций по ликвидации данных террористов, широко освещаемой в СМИ. Данная теория не доказана, и наврятле когда-то будет доказана. Но тем не менее... Полагаю, что и у нас такой сценарий исключать нельзя. Особенно учитывая, что на митингах прозвучали лозунги о возврате всех богатств КЛАНА на родину, а сам КЛАН в изгнание. Но ни кто до сих пор даже не осмеливается оспаривать природу происхождения данных богатств... А сам Токаев отдает дань уважения заслугам прежнего руководства, несмотря на очевидные промахи. Договорились наверное...
Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать