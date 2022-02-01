В курсе: притворился больным и сбежал под усиленной охраной, и протестующих дальнебойщиков обозвал "маргинальным меньшинством". Вроде протестующих афроамериканцев при Трампе тоже назвали "маргиналами". Что у них за манеры, называть что то требующих для себя народа, "маргиналами" и в Алма-Ате и в Оттаве.
Попробуйте народный метод лечения короны, мне рекомендовали и сам я лично пробовал, при начальной стадии чихания, температуры и насморка, помогло: - обильно смочите обыкновенную медицинскую маску в водочном или спиртовом растворе и одев на лицо подышите ровно пять минут и ртом и носом; проделайте это через каждые два часа в течении суток. Мне лично помогло: на вторые сутки и боль головная и температура и насморк и чихание - всё прошло.
Пробовал года когда там, полтора назад всё, вывезли с Рудного полумертвым в Костанай.. У меня то еще Хобл, легкие там что то больные при малейшем чихе. Два месяца валялся сам по себе, кто то сказал что короновирус за 14 дней сам уходит, я все ждал и ждал, а он зараза никуда не собирался.. Все до сих пор как в тумане.. Наши то все легко перенесли, только запах и вкус не чувствовали.
За такие слова, араб или местный терорист просто обязан отрезать тебе язык и отнести к пятничному мулле.С этим делом у них серьезно, ведется картотека. Тулепов Мереке Заканович оскорблял арабов, поносил их. Язык удален в Казахстане. Число и подпись.Ты же ковылял задницей среди них, подхалимничал, мог подвергнуться экзекуции.
abaika95: В Россию переезжать не торопиться как наш электрон)))) Россию удобно любить откуда нибудь из загнивающего запада
Ну о любви я вроде не отмечался. Объективное восприятие того, что там происходит, это другое. Казахстан люблю, но грустно за объективность, там происходящую. До середины 2000-ых, ещё более менее было, а потом покатилось и поехало. В итоге имеем, то что имеем.
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