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"Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и взаимодействии с коммунальщиками рассказали в департаменте полиции Костанайской области
"Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и взаимодействии с коммунальщиками рассказали в департаменте полиции Костанайской области
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