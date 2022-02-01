Re: "Вопиющих случаев не было" - О причинах ДТП и...

Отправлено: - 18:47

Цитата://должны переобувать автомобили на зимнюю//



Ничего не скажу, но выход в свет, он и есть выход в свет, ведь не у себя в прокуренной ментовке сидит и по фене ботает: "....должны ПЕРЕОБОРУДОВАТЬСЯ автомобили на зимнюю...."