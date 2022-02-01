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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 15:51
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 15:54
Цефазолин или что то в этом роде, одна штука 2000, ну его нафик, цефтриаксон пришлось взять, по 185.
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 15523
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 16:34
Цитата:
богато живешь..
вот потом простому народу из за таких
даже аспирина не купить..
111:
Сколько накупил, на 46 тысяч блин..
Сколько накупил, на 46 тысяч блин..
богато живешь..
вот потом простому народу из за таких
даже аспирина не купить..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 17:07
Цитата:
Это немного, на шестерых.
Это вообще капля в море.
И это только на ОРВИ..
Короновирус вообще отдельная песня.
alex_60:
богато живешь..
богато живешь..
Это немного, на шестерых.
Это вообще капля в море.
И это только на ОРВИ..
Короновирус вообще отдельная песня.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 17:10
Забыл, утром не было лекарств в Костанае, взял Ибуфен детский в Биосфере, нимесулид, витаминки ми-мишки и еще что то, отдал 8500.
Итого 54500 обошлось.
Только сегодня.
Это я еще перекись не брал, дома есть, фурацилин тоже дома есть.
[Исправлено: 111, 01.02.2022 - 17:11]
Итого 54500 обошлось.
Только сегодня.
Это я еще перекись не брал, дома есть, фурацилин тоже дома есть.
[Исправлено: 111, 01.02.2022 - 17:11]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15523
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 17:18
Цитата:
зеленка, спирт, йод тоже надо в хозяйстве.
111:
Это я еще перекись не брал, дома есть, фурацилин тоже дома есть.
Это я еще перекись не брал, дома есть, фурацилин тоже дома есть.
зеленка, спирт, йод тоже надо в хозяйстве.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 17:25
Цитата:
Спасибо за подсказку, думал встретять как старичка, поговорим о том о сем. Вижу не затупились волчьи зубы у многих! Такие, как алекс наоборот, озлобились! Не пойму, что ему от меня надо? На других программах есть такие кнопки, нажал, и исчез человек навсегда из твоей жизни! Думаю, нужен мне такой форум или нет?
Уже не ваш земляк:
Спасибо за подсказку, думал встретять как старичка, поговорим о том о сем. Вижу не затупились волчьи зубы у многих! Такие, как алекс наоборот, озлобились! Не пойму, что ему от меня надо? На других программах есть такие кнопки, нажал, и исчез человек навсегда из твоей жизни! Думаю, нужен мне такой форум или нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 17:30
Цитата:
Если короновирус подтвердится, 80 процентов твоего списка бесплатно кольнут, и в рот положат. Каждому больному! Решил выслужиться перед кухаркой? Ну, ну!
111:
Если короновирус подтвердится, 80 процентов твоего списка бесплатно кольнут, и в рот положат. Каждому больному! Решил выслужиться перед кухаркой? Ну, ну!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 17:55
Цитата:
Наши пострашней фашистов были, потому что потрусливей были! Шакалье одно! Мать на окопных работах была под Сталинградом! Немец попер резко, комиссары поехали спасаться в рассыпную! Ни одного выстрела в сторону немцев не сделали. Немцы на мотоциклах, человек 15 весь городок на уши поставили. Подьезжали к окопах и траншеям, вверх постреляли. Кончай матки работу, не нужны ваши окопы! Отработали люди до 8 часов вечера, домой потащились. Городок разграблен полностью, местные жители сказали, что коммуняки начали первые. Запасаться кормежкой. Местные жители вилами встретили приезжих копачей. Фронт переместился, немцы удрали, вернулись коммуняки! Начались пытки и аресты местного населения. Многие, наговорившие на себя лишнее, получили сроки от 15 и выше. Мать всю жизнь хранила на теле следы этих пыток! Самое интересное, люди продолжили свою работу, хотя фоонт был уже 150 км от них. Люди окопники сказали, что эти негодяи прячутся за наши спины, на войну идти не хотят, выписали друг другую брони и жируют на наших пайках!
abaika95:
Наши пострашней фашистов были, потому что потрусливей были! Шакалье одно! Мать на окопных работах была под Сталинградом! Немец попер резко, комиссары поехали спасаться в рассыпную! Ни одного выстрела в сторону немцев не сделали. Немцы на мотоциклах, человек 15 весь городок на уши поставили. Подьезжали к окопах и траншеям, вверх постреляли. Кончай матки работу, не нужны ваши окопы! Отработали люди до 8 часов вечера, домой потащились. Городок разграблен полностью, местные жители сказали, что коммуняки начали первые. Запасаться кормежкой. Местные жители вилами встретили приезжих копачей. Фронт переместился, немцы удрали, вернулись коммуняки! Начались пытки и аресты местного населения. Многие, наговорившие на себя лишнее, получили сроки от 15 и выше. Мать всю жизнь хранила на теле следы этих пыток! Самое интересное, люди продолжили свою работу, хотя фоонт был уже 150 км от них. Люди окопники сказали, что эти негодяи прячутся за наши спины, на войну идти не хотят, выписали друг другую брони и жируют на наших пайках!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:02
Цитата:
Это все есть, оно же не портится..
alex_60:
зеленка, спирт, йод тоже надо в хозяйстве
зеленка, спирт, йод тоже надо в хозяйстве
Это все есть, оно же не портится..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:03
Цитата:
Ну и подтвердился у старшого и что?
Просто группу закрыли в колледже до 10го числа и все..
Больше он не нужен никому.
Доктор СИЗО:
Если короновирус подтвердится, 80 процентов твоего списка бесплатно кольнут, и в
Если короновирус подтвердится, 80 процентов твоего списка бесплатно кольнут, и в
Ну и подтвердился у старшого и что?
Просто группу закрыли в колледже до 10го числа и все..
Больше он не нужен никому.
A
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:07
Цитата:
Если дед есть, то берите на его пенсионную книжку: вам скидка на 10% в 59 аптеке - 5 400 тенге.
111:
Итого 54500 обошлось.
Итого 54500 обошлось.
Если дед есть, то берите на его пенсионную книжку: вам скидка на 10% в 59 аптеке - 5 400 тенге.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:09
Цитата:
В биосфере тоже скидка, но по городу не было нужных лекарств.
В 59ю не стал уже заезжать, выписали цефтриаксона же только пять штук, а надо на запас, это можно брать только в Рудном.
Тут как то насчет этого не парятся в некоторых аптеках..
ACROS:
Если дед есть, то берите на его пенсионную книжку: вам скидка на 10% в 59 аптеке - 5 400 тенге.
Если дед есть, то берите на его пенсионную книжку: вам скидка на 10% в 59 аптеке - 5 400 тенге.
В биосфере тоже скидка, но по городу не было нужных лекарств.
В 59ю не стал уже заезжать, выписали цефтриаксона же только пять штук, а надо на запас, это можно брать только в Рудном.
Тут как то насчет этого не парятся в некоторых аптеках..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:13
Цитата:
Закон.кз., пишет со слов служанки Дариги что на 01.02. этого года, она находиться дома под карантином лечиться от коронавируса; а КазТаг пишет что: на 01.02. этого года, Дарига находиться в Дубаи в ОАЭ.
Если она заражена короной, санитарный контроль и с этой стороны и с арабской стороны разве не надо проходить: ладно наши то продажные, а арабы??
alex_60:
ну теперь и должно быть.
ну теперь и должно быть.
Закон.кз., пишет со слов служанки Дариги что на 01.02. этого года, она находиться дома под карантином лечиться от коронавируса; а КазТаг пишет что: на 01.02. этого года, Дарига находиться в Дубаи в ОАЭ.
Если она заражена короной, санитарный контроль и с этой стороны и с арабской стороны разве не надо проходить: ладно наши то продажные, а арабы??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 18:19
Блин, амброксолы и что то в этом роде , бромгексин, забыл, вот еще растраты..
Наверно еще штуки три уйдет..
Наверно еще штуки три уйдет..
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