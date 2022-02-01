Отправлено: - 16:09

71422:

Может руководство клубов только в плюсах. Пусть знающие люди объяснят в чем фишка, интересно было бы узнать

Цитата:Писал уже как-то. Профессиональный футбольный клуб, который содержится на бюджетные деньги, это практически безнаказанный способ выводить эти деньги куда-либо. Например, как вариант, через своих агентов. Есть и другие способы. Все областные акимчики, как только приходили к власти, то тут же первым делом прибирали к рукам все рычаги футбольного клуба. Никто мимо не прошел. А вот например местный баскетбол, хоть и существующий тоже на бюджетные бабки, их никогда не интересовал. Потому что там копейки ходят