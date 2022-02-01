Re: Амир КАСЕНОВ: Вопросы после января 2022-го

Отправлено: - 15:50

Какой-то засланный казачок, больше слов чем полемики. Президент утверждает что была попытка на госпереворот, однако боевики прямиком направились бы в Астану, зачем им сдался провинциальный город. К тому же в количестве двадцать тысяч, они перевернули бы всю столицу и мы были бы вроде второго Афганистана, а чиновников повесили сразу. Скорее всего это подручные дикого Армана и примкнувшие к ним обычная молодежь...