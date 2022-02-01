Отправлено: - 12:39

Kairat stayer:

Виталий, в мае 2019 года отмечал, что там идёт религиозная война, можно сказать ещё и гражданская, вообще туда не нужно было никому встревать, как ранее в Афганистан, как Союз и США.

Цитата:По Афганистану, в прошлом году США ушли, ранее в 1989 году ограниченный контингент войск СССР. К власти пришли исламисты радикального движения "Талибан". Последние запрещены в России, ранее говорили с радикалами никаких переговоров не будем вести. Однако, с ними переговоры осуществляют.