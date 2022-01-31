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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.22 - 16:50
#3531
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Цитата:
yudjin:


Тоже смешно стало.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8589
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.22 - 17:38
#3532
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Цитата:
yudjin:
Взрослые дядьки, а клянчат как дети малые... а может уже в детство впадают?

Жена ищет календарик, ей хочу подарок сделать.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.22 - 01:50
#3533
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Vit(Полноправные пользователи)Регистрация:09.02.12Сообщений:10872 "Добрые" хозяеваОтправлено: 30.01.22 - 15:39#13 Цитата:Доктор СИЗО:На форуме открыто только я говорил что разведён. Значит камень в мой огород был. Да? Так вот , дети мои одеты, накормлены. А помимо алиментов у них постояно бонусы. Смартфоны которые они каждый год разбивают. А я по новой покупаю когда нет ремонта. В школу одеваю полностью на 100% компьютеры. Младшему футболисту всякие сороконожки, поездки в Астану на соревнование оплачиваю. причём очень дорогие. Форм.Постояно наличку на шоколадки. Так что Доктор СИЗО меня сложно объявить плохим. Это всё бонусы А не алименты. Которые стабильно каждый месяц плачу, даже тогда когда 1.5 года назад по болезни ковида два месяца не работал но свой долг перед детьми исполнял.Правда есть одна проблема. Вечно недовольная мама.[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.01.2022 - 17:29]
---
К вопросу о личных обращениях, обсуждениях и прочих нарушениях.И даже о том, что сам(!) главред редактирует (о, Боже!) коммент, не относящийся к теме.
ПыСы. Жду объяснений по данному случаю. И чудных рассказов о том, что здесь "беспристрастная модерация".
ПыПыСы. Заранее улыбаюсь...
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
890
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.22 - 09:53
#3534
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
К вопросу о личных обращениях, обсуждениях и прочих нарушениях.

Еще раз - 2.2.8. Личные обращения к участникам Форума с претензиями или обвинениями. Для личного общения используйте ЛС.
В данном комменте нет претензий и обвинений. И да, иногда даже главный редактор занимается модерацией.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.22 - 12:29
#3535
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Цитата:
Тимур Гафуров:
как: Уж

В данном комменте нет претензий и обвинений. И да, иногда даже главный редактор занимается модерацией.
---
Конечно же нет нарушений! Они же ведь только у меня могут быть!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.22 - 12:42
#3536
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.22 - 13:54
#3537
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.02.22 - 14:35
#3538
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Что и требовалось доказать...
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