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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:33
#8566
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Цитата:
drakon:

Задавай сам себе вопросы, сам на них отвечай, сам можешь и посмеяться! В блоке ты у меня!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:39
#8567
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Цитата:
Kairat stayer:
Виталий, в мае 2019 года отмечал, что там идёт религиозная война, можно сказать ещё и гражданская, вообще туда не нужно было никому встревать, как ранее в Афганистан, как Союз и США.


По Афганистану, в прошлом году США ушли, ранее в 1989 году ограниченный контингент войск СССР. К власти пришли исламисты радикального движения "Талибан". Последние запрещены в России, ранее говорили с радикалами никаких переговоров не будем вести. Однако, с ними переговоры осуществляют.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24068
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:46
#8568
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Цитата:
Доктор СИЗО:
В блоке ты у меня!

У тебя, все уже в блоке... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:53
#8569
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Цитата:
drakon:

Все дезертиры и предатели у меня в блоке! Уже лет 20 назад вычеркнул из своей жизни! Навсегда!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 12:54]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 13:27
#8570
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Цитата:
drakon:
У тебя, все уже в блоке...

в блоке, но сообщения видит) парадокс...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 13:32
#8571
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Цитата:
lavprof:

Отрезвляет многих, когда чел узнает, что он блоке. Дети плюнули на него, жена плюнула, соседи плюнунули, родня плюнула...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 13:57
#8572
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Да всем плевать, что они у тебя в блоке. Главное - ты, несмотря ни на какие блоки, на это реагируешь. Как дитё малое. Выходит, что это поговорка про тебя, про старых и малых.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:22
#8573
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Цитата:
Доктор СИЗО: Закален на допросах смершевских!
Это он типо власовец бывший был?))Цитата:
lavprof:
в блоке, но сообщения видит) парадокс...

Да серый тоже утверждает что мои сообщения не видит
Но потом фантастическим образом на них отвечает
Детский врун
Точнее питерский
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11990
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:25
#8574
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В Канаде бунт смотрю
Пишут что глава страны сбежал из столицы
Тоже решили от семейки избавится?
Кто не в курсе в Канаде сын за отца власть донашивает
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:34
#8575
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Цитата:
abaika95:
Но потом фантастическим образом на них отвечает

"Фантастические врали и места, где они обитают"))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15519
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:35
#8576
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//Токаев заявил, что в середине февраля по приглашению
президента России посетит с визитом Москву,
где будут подписаны «очень важные соглашения».//

раз так сказал, то значит так есть.
очень важные соглашения.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1375
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:37
#8577
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Цитата:
alex_60:

раз так сказал, то значит так есть.
---
"На нас напали 20 тысяч террористов". Президент врать не станет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15519
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:37
#8578
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//Власти Казахстана собираются открыть постоянное представительство
республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.
Об этом говорится в проекте указа Касым-Жомарта Токаева,///

ну теперь и должно быть.
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