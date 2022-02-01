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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:33
Цитата:
Задавай сам себе вопросы, сам на них отвечай, сам можешь и посмеяться! В блоке ты у меня!
drakon:
Задавай сам себе вопросы, сам на них отвечай, сам можешь и посмеяться! В блоке ты у меня!
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2634
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:39
Цитата:
По Афганистану, в прошлом году США ушли, ранее в 1989 году ограниченный контингент войск СССР. К власти пришли исламисты радикального движения "Талибан". Последние запрещены в России, ранее говорили с радикалами никаких переговоров не будем вести. Однако, с ними переговоры осуществляют.
Kairat stayer:
Виталий, в мае 2019 года отмечал, что там идёт религиозная война, можно сказать ещё и гражданская, вообще туда не нужно было никому встревать, как ранее в Афганистан, как Союз и США.
Виталий, в мае 2019 года отмечал, что там идёт религиозная война, можно сказать ещё и гражданская, вообще туда не нужно было никому встревать, как ранее в Афганистан, как Союз и США.
По Афганистану, в прошлом году США ушли, ранее в 1989 году ограниченный контингент войск СССР. К власти пришли исламисты радикального движения "Талибан". Последние запрещены в России, ранее говорили с радикалами никаких переговоров не будем вести. Однако, с ними переговоры осуществляют.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24068
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:46
Цитата:
У тебя, все уже в блоке...
Доктор СИЗО:
В блоке ты у меня!
В блоке ты у меня!
У тебя, все уже в блоке...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:53
Цитата:
Все дезертиры и предатели у меня в блоке! Уже лет 20 назад вычеркнул из своей жизни! Навсегда!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 12:54]
drakon:
Все дезертиры и предатели у меня в блоке! Уже лет 20 назад вычеркнул из своей жизни! Навсегда!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 12:54]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 13:27
Цитата:
в блоке, но сообщения видит) парадокс...
drakon:
У тебя, все уже в блоке...
У тебя, все уже в блоке...
в блоке, но сообщения видит) парадокс...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 13:32
Цитата:
Отрезвляет многих, когда чел узнает, что он блоке. Дети плюнули на него, жена плюнула, соседи плюнунули, родня плюнула...
lavprof:
Отрезвляет многих, когда чел узнает, что он блоке. Дети плюнули на него, жена плюнула, соседи плюнунули, родня плюнула...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 13:57
Цитата:
Да всем плевать, что они у тебя в блоке. Главное - ты, несмотря ни на какие блоки, на это реагируешь. Как дитё малое. Выходит, что это поговорка про тебя, про старых и малых.
Доктор СИЗО:
Да всем плевать, что они у тебя в блоке. Главное - ты, несмотря ни на какие блоки, на это реагируешь. Как дитё малое. Выходит, что это поговорка про тебя, про старых и малых.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11990
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:22
Цитата:
Да серый тоже утверждает что мои сообщения не видит
Но потом фантастическим образом на них отвечает
Детский врун
Точнее питерский
Доктор СИЗО: Закален на допросах смершевских!Это он типо власовец бывший был?))Цитата:
lavprof:
в блоке, но сообщения видит) парадокс...
в блоке, но сообщения видит) парадокс...
Да серый тоже утверждает что мои сообщения не видит
Но потом фантастическим образом на них отвечает
Детский врун
Точнее питерский
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11990
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:25
В Канаде бунт смотрю
Пишут что глава страны сбежал из столицы
Тоже решили от семейки избавится?
Кто не в курсе в Канаде сын за отца власть донашивает
Пишут что глава страны сбежал из столицы
Тоже решили от семейки избавится?
Кто не в курсе в Канаде сын за отца власть донашивает
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:34
Цитата:
"Фантастические врали и места, где они обитают"))
abaika95:
Но потом фантастическим образом на них отвечает
Но потом фантастическим образом на них отвечает
"Фантастические врали и места, где они обитают"))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15519
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:35
//Токаев заявил, что в середине февраля по приглашению
президента России посетит с визитом Москву,
где будут подписаны «очень важные соглашения».//
раз так сказал, то значит так есть.
очень важные соглашения.
президента России посетит с визитом Москву,
где будут подписаны «очень важные соглашения».//
раз так сказал, то значит так есть.
очень важные соглашения.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:37
Цитата:
раз так сказал, то значит так есть.
---
"На нас напали 20 тысяч террористов". Президент врать не станет.
alex_60:
раз так сказал, то значит так есть.
---
"На нас напали 20 тысяч террористов". Президент врать не станет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15519
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 14:37
//Власти Казахстана собираются открыть постоянное представительство
республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.
Об этом говорится в проекте указа Касым-Жомарта Токаева,///
ну теперь и должно быть.
республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.
Об этом говорится в проекте указа Касым-Жомарта Токаева,///
ну теперь и должно быть.
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