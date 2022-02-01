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≡ "Надо делать выводы" - Как ФК «Тобол» провел первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43444
"Надо делать выводы" - Как ФК «Тобол» провел первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье
Отправлено: 01.02.22 - 11:18
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- Это была первая игра после длительного перерыва, - подвел Александр Москаленко итоги матча с клубом "Брегалница". Мы растеряли игровой ритм, утрачены все наши взаимодействия на поле. Были большие проблемы по перестроению.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4974
Re: "Надо делать выводы" - Как ФК «Тобол» провел...
Отправлено: 01.02.22 - 11:18
#1
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Пытаюсь найти в списках команды костанайца, помогите найти, если знаете!
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
35
"Надо делать выводы" - Как ФК «Тобол» провел первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье
Отправлено: 01.02.22 - 13:10
#2
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В чем смысл когда команда состоит из приглашенных игроков. Вот если команду представляют игроки, воспитанные тренерами нашего города да еще и побеждают. Это да.А так даем заработать игрокам которым то и дело нет до Костаная. Может руководство клубов только в плюсах. Пусть знающие люди объяснят в чем фишка, интересно было бы узнать
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2354
"Надо делать выводы" - Как ФК «Тобол» провел первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье
Отправлено: 01.02.22 - 13:16
#3
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/cеверомаедонцем Алексой Амановичем/ - а чувак знает, что он родом из такой страны?Цитата:

Рубеном Бриджидо из Пртугалии
- что это за географические новости?

[Исправлено: юля елиссева, 01.02.2022 - 13:17]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
890
Re: "Надо делать выводы" - Как ФК «Тобол» провел...
Отправлено: 01.02.22 - 13:26
#4
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Цитата:
юля елиссева:
что это за географические новости?

Исправил, спасибо
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